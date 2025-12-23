El increíble hallazgo que se vio en el stream del CONICET bajo el mar: ¡un VHS!

Luego del éxito que tuvo la expedición realizada en Mar del Plata, que logró el Martín Fierro de Oro de Streaming hace pocos días, se conoció que desde el 14 de diciembre se puso en marcha un nuevo viaje, esta vez en Puerto Madryn, que durará hasta el 10 de enero de 2026.

El viaje es liderado por la bióloga María Emilia Bravo, pero también participan 25 especialistas, 17 de ellos argentinos.

En esta ocasión informaron que el objetivo principal es analizar filtraciones de gas metano en el talud continental, así como también ambientes extremos dominados por microorganismos y fauna especializada que prospera sin luz y bajo altas presiones.

Sin embargo, durante las transmisiones se logró observar la vida debajo del mar y en las últimas horas los expertos volvieron a encontrar otra “estrella de mar culona”.

A partir de esas exploraciones, las cámaras permitieron observar en detalle la biodiversidad del lecho marino y, en las últimas horas, los investigadores volvieron a registrar la presencia de una estrella de mar con rasgos particulares que ya habían despertado interés meses atrás.

La transmisión en vivo captó otra estrella de mar del género Hippasteria

Durante el relato en directo, uno de los especialistas describió el hallazgo con una frase que se viralizó: “Señoras y señores, es una estrella culona”, mientras el vehículo remoto enfocaba al ejemplar en el fondo del océano.

El organismo pertenece nuevamente al género Hippasteria, aunque en esta oportunidad se trata de un ejemplar de menor tamaño respecto del que se había difundido.

Luego, el mismo investigador agregó con tono distendido: “No tiene los glúteos marcados” y, a continuación, remató la descripción al señalar: “No hizo mucho ejercicio”.