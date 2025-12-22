"Una Navidad con ciencia": investigadores protestaron frente al Polo Científico contra el ajuste

La movilización se inscribe en un contexto que el sector define como crítico, luego de dos años de ajuste sostenido. En ese marco, Anabella Srebrow, investigadora del CONICET especializada en Biología Molecular, señaló que las políticas de recorte afectan de forma integral al sistema científico, con consecuencias que incluyen la pérdida de puestos de trabajo, la reducción de becas para la formación de jóvenes investigadores, la paralización de fondos para equipamiento e insumos básicos y serias dificultades para el funcionamiento y mantenimiento de los laboratorios.

Según advirtió, este escenario compromete el "combustible" indispensable para sostener la producción de conocimiento, la innovación y el desarrollo científico del país.

"Construir futuro" frente al ajuste

Pese al escenario adverso, desde la Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología remarcaron que la movilización no solo expresa un rechazo a las políticas de ajuste, sino que también busca defender un modelo de país con desarrollo, investigación y producción de conocimiento propio.

Durante la jornada, el Polo Científico permanecía rodeado de manifestantes que, a través de sus "regalos simbólicos", intentaban transmitir un mensaje central: sin inversión en ciencia y tecnología no hay futuro posible ni desarrollo sostenible para la Argentina.