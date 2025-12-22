"Una Navidad con ciencia": investigadores protestaron frente al Polo Científico contra el ajuste
La Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología encabezó una protesta en Palermo para denunciar los recortes presupuestarios, la baja de programas de financiamiento y el impacto del ajuste en el desarrollo científico y tecnológico del país.
Con un reclamo centrado en la soberanía tecnológica y el desarrollo del país, la Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología se manifestó frente al Polo Científico para denunciar el impacto del ajuste en el sector.
La protesta, que comenzó este lunes, apunta a visibilizar el impacto del ajuste presupuestario y la eliminación de programas de financiamiento considerados estratégicos por la comunidad científica, medidas adoptadas por el Gobierno nacional que, según denuncian, ponen en riesgo el sistema de ciencia y tecnología argentino.
La concentración se desarrolló en Godoy Cruz 2320, barrio porteño de Palermo, y reúne a investigadores, becarios, docentes y autoridades de distintos organismos científicos. Como parte de la convocatoria, los manifestantes llevaron cajas de regalo para construir un "árbol de proyectos y deseos", una acción simbólica destinada a exhibir investigaciones en curso que podrían quedar truncas por la falta de recursos.
Denuncia por el deterioro del sistema científico
Desde la organización explicaron que la iniciativa tiene como objetivo visibilizar el reclamo ante la sociedad y dar cuenta, de manera concreta, del impacto que los recortes presupuestarios tienen sobre proyectos estratégicos vinculados a la salud, la producción, el ambiente y el desarrollo tecnológico.
La movilización se inscribe en un contexto que el sector define como crítico, luego de dos años de ajuste sostenido. En ese marco, Anabella Srebrow, investigadora del CONICET especializada en Biología Molecular, señaló que las políticas de recorte afectan de forma integral al sistema científico, con consecuencias que incluyen la pérdida de puestos de trabajo, la reducción de becas para la formación de jóvenes investigadores, la paralización de fondos para equipamiento e insumos básicos y serias dificultades para el funcionamiento y mantenimiento de los laboratorios.
Según advirtió, este escenario compromete el "combustible" indispensable para sostener la producción de conocimiento, la innovación y el desarrollo científico del país.
"Construir futuro" frente al ajuste
Pese al escenario adverso, desde la Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología remarcaron que la movilización no solo expresa un rechazo a las políticas de ajuste, sino que también busca defender un modelo de país con desarrollo, investigación y producción de conocimiento propio.
Durante la jornada, el Polo Científico permanecía rodeado de manifestantes que, a través de sus "regalos simbólicos", intentaban transmitir un mensaje central: sin inversión en ciencia y tecnología no hay futuro posible ni desarrollo sostenible para la Argentina.
