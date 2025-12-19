Investigadores del CONICET hallaron otra estrella "culona" y bromearon sobre el ejemplar: "No hizo mucho ejercicio"

expedicion conicet

Sin embargo, durante las transmisiones se logró observar la vida debajo del mar y en las últimas horas los expertos volvieron a encontrar otra “estrella de mar culona”.

A partir de esas exploraciones, las cámaras permitieron observar en detalle la biodiversidad del lecho marino y, en las últimas horas, los investigadores volvieron a registrar la presencia de una estrella de mar con rasgos particulares que ya habían despertado interés meses atrás.

La transmisión en vivo captó otra estrella de mar del género Hippasteria

Durante el relato en directo, uno de los especialistas describió el hallazgo con una frase que se viralizó: “Señoras y señores, es una estrella culona”, mientras el vehículo remoto enfocaba al ejemplar en el fondo del océano.

El organismo pertenece nuevamente al género Hippasteria, aunque en esta oportunidad se trata de un ejemplar de menor tamaño respecto del que se había difundido.

Luego, el mismo investigador agregó con tono distendido: “No tiene los glúteos marcados” y, a continuación, remató la descripción al señalar: “No hizo mucho ejercicio”.