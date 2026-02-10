Rosario: corte de tránsito y "sirenazo" por reclamos policiales

El Centro Integrado de Operaciones Rosario (Cior) informó que se dispuso un corte total del tránsito en ambos sentidos de la calle Gutiérrez y recomendó a los vecinos evitar la zona hasta nuevo aviso, debido al impacto que la medida tuvo sobre la circulación y el transporte local.

Además de las manifestaciones, la fuerza realizó un procedimiento en Aborígenes al 6300, que derivó en la detención de un menor de edad y en la incautación de un arma de fuego, según confirmaron fuentes policiales. La jornada refleja la continuidad de un conflicto que busca visibilizar las demandas de los uniformados ante el Gobierno provincial, entre reclamos salariales y la necesidad de mejores condiciones laborales.

Contexto

La protesta se enmarca en un conflicto que viene escalando desde hace semanas en toda la provincia, impulsado por la preocupación de los efectivos por la pérdida del poder adquisitivo de sus salarios frente a la inflación, la falta de recursos operativos y la presión laboral extrema. Los agentes reclaman no solo mejoras económicas, sino también condiciones laborales más seguras y acompañamiento médico y psicológico. Ante medidas parciales ofrecidas por el Gobierno, que consideran insuficientes, las manifestaciones continuaron, sumando la participación de familiares y reforzando la visibilidad de un malestar que apunta a una recomposición integral de la fuerza.