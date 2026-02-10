Rosario: corte de tránsito y "sirenazo" por reclamos policiales
Nueva protesta policial en Rosario genera corte de tránsito y quema de cubiertas; los uniformados reclaman mejoras salariales y laborales.
La ciudad de Rosario vivió este martes una nueva jornada de tensión y caos vehicular, marcada por un corte total de tránsito y un “sirenazo” protagonizado por agentes de la Policía de Santa Fe y del Servicio Penitenciario. Se trata de la segunda manifestación de estas características en menos de una semana, en la que los uniformados exigieron mejoras salariales y condiciones laborales más dignas.
Desde la noche del lunes, efectivos activos y retirados de la Brigada Motorizada y de Orden Público comenzaron a concentrarse en las inmediaciones de la Casa de Gobierno provincial, en pleno centro rosarino, desplegando dos patrulleros sobre San Jerónimo y 3 de Febrero. Allí, los policías hicieron escuchar sus reclamos ante las autoridades, insistiendo en un aumento de los sueldos y en la necesidad de optimizar las condiciones de trabajo dentro de la fuerza.
Durante la mañana de este martes, la protesta se trasladó también frente a la Jefatura de la Unidad Regional II de Rosario, donde la tensión escaló con la quema de cubiertas sobre la avenida Ovidio Lagos, generando una densa columna de humo que dificultó la circulación. Entre los manifestantes, según señalaron fuentes oficiales, participaron tanto efectivos en actividad como personal retirado, todos unidos por las mismas demandas.
El Centro Integrado de Operaciones Rosario (Cior) informó que se dispuso un corte total del tránsito en ambos sentidos de la calle Gutiérrez y recomendó a los vecinos evitar la zona hasta nuevo aviso, debido al impacto que la medida tuvo sobre la circulación y el transporte local.
Además de las manifestaciones, la fuerza realizó un procedimiento en Aborígenes al 6300, que derivó en la detención de un menor de edad y en la incautación de un arma de fuego, según confirmaron fuentes policiales. La jornada refleja la continuidad de un conflicto que busca visibilizar las demandas de los uniformados ante el Gobierno provincial, entre reclamos salariales y la necesidad de mejores condiciones laborales.
Contexto
La protesta se enmarca en un conflicto que viene escalando desde hace semanas en toda la provincia, impulsado por la preocupación de los efectivos por la pérdida del poder adquisitivo de sus salarios frente a la inflación, la falta de recursos operativos y la presión laboral extrema. Los agentes reclaman no solo mejoras económicas, sino también condiciones laborales más seguras y acompañamiento médico y psicológico. Ante medidas parciales ofrecidas por el Gobierno, que consideran insuficientes, las manifestaciones continuaron, sumando la participación de familiares y reforzando la visibilidad de un malestar que apunta a una recomposición integral de la fuerza.
