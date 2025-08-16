El llamado al 911 por el crimen de Coghlan: "¿Qué se hace cuando se encuentran restos humanos?"

A su vez, Cristian Graf quedó bajo sospecha como posible autor del crimen. En ese entonces era compañero de Fernández Lima en la escuela, y fue la última persona con la que se lo vio, en la intersección de Avenida Monroe y Naón, a pocas cuadras de su domicilio familiar.

Crimen de Coghlan: presentan un proyecto de ley para modificar la prescripción en los casos de homicidio

En paralelo al caso, los diputados del Partido Socialista (PS), Esteban Paulón y Mónica Fein, impulsaron un proyecto de ley que busca modificar los plazos de prescripción en causas de homicidio cuando exista ocultamiento, entierro o intento de desaparición de restos para evitar su esclarecimiento.

La propuesta legislativa surgió a partir del crimen de Diego Fernández Lima, cuyo cuerpo fue hallado enterrado en la casa de un excompañero de colegio, más de 40 años después de su desaparición.

La iniciativa plantea una modificación al artículo 63 del Código Penal, en los siguientes términos: "El término de la prescripción de la acción penal comenzará a correr desde la medianoche del día en que se cometió el delito consumado o, en caso de tentativa, desde la medianoche del día en que se realizó el último acto de ejecución".

Además, incorpora un nuevo criterio: "En los delitos de homicidio y en cualquier delito que tenga como resultado la muerte de una persona, cuando el cadáver, restos o indicios materiales de la muerte hubieran sido ocultados, destruidos o enterrados para impedir su hallazgo, el término de la prescripción comenzará a correr desde la fecha en que dichos restos sean encontrados o la identidad de la víctima sea determinada fehacientemente".

Finalmente, también establece que "en los delitos de desaparición forzada de personas, trata de personas y cualquier otro delito imprescriptible por disposición constitucional o convencional, la acción penal no prescribirá en ningún caso”.

