Grave accidente en Flores: el momento en el que el tren Sarmiento embistió a un taxi

"Yo estaba afuera del local. Escuché el impacto, el hombre no le hizo caso ni al banderillero ni a la sirena", relató Cristian, uno de los testigos. Luego agregó: "El taxi hizo un trompo, bajó el pasajero y finalmente bajó el conductor".

"Ninguno tenía golpes, el pasajero se bajó, recibió una bolsa por parte del conductor y se subió a otro taxi que estaba estacionado en la otra esquina", añadió. Finalmente, afirmó que "el conductor se escapó por las vías".