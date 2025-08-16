Grave accidente en Flores: el momento en el que el tren Sarmiento embistió a un taxi
El chofer resultó ileso, aunque aseguró que “iba a buscar los papeles” y hasta el momento no regresó al lugar del accidente.
Un taxi intentó cruzar la avenida Nazca, en el barrio de Flores, con la barrera baja y fue embestido por una formación del tren Sarmiento. Aunque el conductor resultó ileso, el tránsito vehicular permaneció interrumpido durante varias horas y el servicio ferroviario continúa funcionando de forma limitada entre Moreno y Liniers.
El hecho ocurrió alrededor de las 6 de la mañana, cuando autoridades de Trenes Argentinos detectaron que un taxista, que viajaba con un pasajero, cruzó las vías a pesar de que la barrera estaba baja. La formación que lo impactó se dirigía desde Once hacia Moreno.
Como resultado del choque, la parte delantera del taxi quedó completamente destruida, ya que fue arrastrado varios metros hasta el paso peatonal, por donde cruza habitualmente la gente a pie. Más tarde, lograron retirar el vehículo de la calzada para liberar el tránsito.
El conductor, afortunadamente, no sufrió heridas y logró salir del auto por sus propios medios. Sin embargo, surgieron dudas cuando, al ser consultado por la Policía, dijo que "iba a buscar los papeles del auto y volvía", pero pasaron varias horas y no regresó. Se sospecha que el hombre no es el propietario del vehículo, sino que lo manejaba bajo alquiler. El pasajero también se dio a la fuga.
Siguen las sospechas sobre el chofer y su acompañante
Aunque el taxi ya fue removido de la traza principal de avenida Nazca, todavía nadie se presentó a reclamarlo. El periodista Diego Fernández entrevistó a un testigo del hecho en el programa Mañanas Argentinas por C5N.
"Yo estaba afuera del local. Escuché el impacto, el hombre no le hizo caso ni al banderillero ni a la sirena", relató Cristian, uno de los testigos. Luego agregó: "El taxi hizo un trompo, bajó el pasajero y finalmente bajó el conductor".
"Ninguno tenía golpes, el pasajero se bajó, recibió una bolsa por parte del conductor y se subió a otro taxi que estaba estacionado en la otra esquina", añadió. Finalmente, afirmó que "el conductor se escapó por las vías".
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario