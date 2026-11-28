Tras una cinematográfica persecución en Trelew cayó el acusado por un crimen ocurrido hace 14 años
Había escapado de la prisión domiciliaria y está sospechado por el asesinato de Rodrigo Colihuinca durante un asalto.
Brian Emanuel Huenchulian Muñoz fue detenido en Trelew, Chubut, luego de permanecer prófugo durante varios días tras fugarse mientras cumplía arresto domiciliario en una causa por un homicidio cometido durante un robo callejero en 2012.
El hombre deberá afrontar un juicio por el asesinato de Rodrigo Colihuinca, un joven que murió degollado en un asalto en el que, según la acusación, participó junto con otras personas.
Una causa con idas y vueltas y una fuga de prisión domiciliaria
El expediente acumula 14 años de tramitación y atravesó distintas instancias judiciales, con demoras y cambios de escenario que mantuvieron abierto el proceso.
Luego de presentarse ante la Justicia y quedar detenido, el acusado obtuvo la prisión domiciliaria, beneficio que quebrantó al escaparse y obligó a montar un operativo de búsqueda.
La persecución en Trelew y la vuelta a la Justicia
Tras varios días prófugo, fuerzas policiales lograron localizarlo y recapturarlo en Trelew mediante un procedimiento que incluyó una persecución registrada en video.
Con esta detención, Huenchulian Muñoz volvió a quedar a disposición de la Justicia para responder por su presunta participación en el crimen de Colihuinca.
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