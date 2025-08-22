El nuevo metal de la NASA que se creó con impresoras 3D que puede soportar altas temperaturas

Los metales principales de GRX-810 incluyen níquel, cobalto y cromo. Estos logran un aumento en su resistencia térmica y mejoran su rendimiento. Esta técnica, desarrollada en el Centro de Investigación Glenn de la NASA, consiste en aplicar vibraciones a los polvos metálicos mezclados con nanopartículas de óxido, logrando que cada partícula quede recubierta de forma uniforme. De esa manera, si la pieza se recicla y se vuelve a imprimir, mantiene la misma resistencia.