El padre de Agostina Vega pidió que se agraven las acusaciones contra Claudio Barrelier

"Si hubo otras personas que participaron o existe una cadena de responsabilidades más allá de Barrelier, se va a trabajar en eso conforme avance la investigación", agregó.

La situación de Melisa Heredia, la madre de Agostina

Uno de los aspectos mencionados durante la entrevista fue el vínculo que mantenían Barrelier y la madre de Agostina. Consultado sobre declaraciones previas de Gabriel Vega, quien había sostenido que la mujer debía dar explicaciones, Torreani consideró que esos dichos estaban vinculados a la cercanía que existía entre ambos.

"Es de público conocimiento que el imputado tenía una relación cercana con la madre. Calculo que hacía referencia a cómo esta persona llegó al entorno de Agostina, pero eso se investigará con mayor profundidad", comentó.

A pesar de esta aclaración, el abogado dijo que, hasta el momento, la madre de la adolescente no se encuentre imputada en la causa.

El rol del padre en la investigación

Gabriel Vega participó de distintas instancias de la búsqueda y de las medidas ordenadas por la Justicia durante los días en que Agostina permaneció desaparecida.

"Nuestro representado estuvo desde adentro, participó en cada acto de investigación, en los rastrillajes y en los allanamientos. Por eso conoce cómo fue el trabajo realizado y está conforme", manifestó.

Fuentes cercanas al caso indicaron que Gabriel Vega no mantenía contacto con su hija desde agosto del año pasado, aunque tras la desaparición de la adolescente se incorporó a las tareas de búsqueda y acompaña el avance de la causa como parte querellante.