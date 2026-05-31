El padre de Agostina Vega pidió que se agraven las acusaciones contra Claudio Barrelier
A través de su abogado, Gabriel Vega, reclamó una recalificación de la imputación contra el único detenido por el femicidio de la adolescente.
La familia paterna de Agostina Vega pidió que la Justicia avance con una recalificación de la imputación contra Claudio Barrelier, el único detenido por el femicidio de la adolescente de 14 años.
El planteo fue realizado por el abogado Gino Torreani, representante de Gabriel Vega, padre de la víctima, quien aseguró que la causa atraviesa una nueva etapa tras la confirmación de la muerte de la adolescente.
"Estamos acompañando a la familia y, sobre todo, a Gabriel, que está sumergido en un dolor incalculable e inimaginable. La pérdida de su hija bajo estas circunstancias es muy triste", expresó.
Según explicó el letrado, la acusación original por privación ilegítima de la libertad ya no refleja la gravedad de los hechos investigados: "Estamos a la espera de la recalificación porque esa carátula ya tiene que ser modificada y en eso va a trabajar el fiscal en las próximas horas", sostuvo.
Además, afirmó que la causa reúne elementos que comprometen seriamente al único imputado por el aberrante hecho: "Hay elementos probatorios y evidencia clara y concreta que lo tienen acorralado a Barrelier y que demuestran que fue el autor del hecho", aseguró.
"Si hubo otras personas que participaron o existe una cadena de responsabilidades más allá de Barrelier, se va a trabajar en eso conforme avance la investigación", agregó.
La situación de Melisa Heredia, la madre de Agostina
Uno de los aspectos mencionados durante la entrevista fue el vínculo que mantenían Barrelier y la madre de Agostina. Consultado sobre declaraciones previas de Gabriel Vega, quien había sostenido que la mujer debía dar explicaciones, Torreani consideró que esos dichos estaban vinculados a la cercanía que existía entre ambos.
"Es de público conocimiento que el imputado tenía una relación cercana con la madre. Calculo que hacía referencia a cómo esta persona llegó al entorno de Agostina, pero eso se investigará con mayor profundidad", comentó.
A pesar de esta aclaración, el abogado dijo que, hasta el momento, la madre de la adolescente no se encuentre imputada en la causa.
El rol del padre en la investigación
Gabriel Vega participó de distintas instancias de la búsqueda y de las medidas ordenadas por la Justicia durante los días en que Agostina permaneció desaparecida.
"Nuestro representado estuvo desde adentro, participó en cada acto de investigación, en los rastrillajes y en los allanamientos. Por eso conoce cómo fue el trabajo realizado y está conforme", manifestó.
Fuentes cercanas al caso indicaron que Gabriel Vega no mantenía contacto con su hija desde agosto del año pasado, aunque tras la desaparición de la adolescente se incorporó a las tareas de búsqueda y acompaña el avance de la causa como parte querellante.
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