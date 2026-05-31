Los antecedentes, la pala y el Ford Ka que complican a Claudio Barrelier
El único detenido por el femicidio de Agostina Vega tenía antecedentes por robo, hurto y una causa reciente por privación ilegítima de la libertad radicada por una joven.
Mientras avanza la investigación por el femicidio de Agostina Vega, la Justicia concentra su atención en una serie de elementos que refuerzan la acusación contra Claudio Barrelier. Los antecedentes del detenido, una pala secuestrada durante un allanamiento y las pericias sobre un Ford Ka aparecen entre las principales líneas de trabajo de los investigadores.
La Justicia volvió a allanar la vivienda ubicada en Juan del Campillo 878, en barrio Cofico, donde reside el único imputado de la causa. Durante el procedimiento, los investigadores secuestraron distintas herramientas, entre ellas una pala negra, además de otros elementos que serán sometidos a peritajes para determinar si tienen relevancia para la causa.
Las medidas fueron ordenadas mientras continuaban los rastrillajes en sectores rurales del sudeste de la ciudad de Córdoba. En los operativos participaron alrededor de 150 efectivos junto a divisiones especializadas y perros entrenados para la búsqueda de rastros.
Femicidio de Agostina Vega: la pista del Ford Ka
Otro de los ejes de la investigación está puesto en un Ford Ka que pertenecería a la pareja de Claudio Barrelier. Los investigadores analizan registros de antenas telefónicas, imágenes y otros elementos técnicos para reconstruir desplazamientos ocurridos en los días posteriores a la desaparición de la adolescente.
Según trascendió, distintas evidencias ubicarían a Barrelier en la zona rural que fue objeto de los rastrillajes. Una de las hipótesis que se intenta corroborar es si la adolescente pudo haber sido trasladada hasta ese sector.
En ese contexto, el vehículo será sometido a distintas pericias para detectar posibles rastros que permitan avanzar en la reconstrucción de los hechos.
La atención de los investigadores se concentra ahora en establecer quién utilizó el automóvil, cuál fue su recorrido y si existe una vinculación entre sus movimientos y las pruebas reunidas en el expediente.
Los antecedentes de Claudio Barrelier
Claudio Barrelier, el único imputado por el femicidio de Agostina Vega, tiene 33 años y registraba antecedentes penales por robo y hurto, además de una causa reciente vinculada a violencia de género.
En 2025 fue imputado por privación ilegítima de la libertad agravada tras una denuncia realizada por una mujer que logró escapar de una vivienda y pedir ayuda a vecinos de la zona. Según los testimonios incorporados en aquel expediente, la víctima salió a la calle maniatada y solicitando auxilio, lo que motivó la intervención policial.
A raíz de ese hecho, Barrelier fue detenido el 6 de mayo del año pasado y permaneció cerca de 20 días privado de su libertad mientras avanzaban distintas medidas de prueba. Posteriormente recuperó la libertad bajo una serie de condiciones impuestas por la Justicia.
Entre las obligaciones fijadas por el juez figuraba la presentación mensual ante la fiscalía, una exigencia que, de acuerdo con la información judicial, cumplió hasta mayo de este año.
Mientras continúan las pericias y el análisis de las pruebas recolectadas, la investigación busca determinar con precisión qué ocurrió con Agostina Vega y establecer las responsabilidades penales correspondientes.
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