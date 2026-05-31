Los antecedentes, la pala y el Ford Ka que complican a Claudio Barrelier

Femicidio de Agostina Vega: la pista del Ford Ka

Otro de los ejes de la investigación está puesto en un Ford Ka que pertenecería a la pareja de Claudio Barrelier. Los investigadores analizan registros de antenas telefónicas, imágenes y otros elementos técnicos para reconstruir desplazamientos ocurridos en los días posteriores a la desaparición de la adolescente.

Según trascendió, distintas evidencias ubicarían a Barrelier en la zona rural que fue objeto de los rastrillajes. Una de las hipótesis que se intenta corroborar es si la adolescente pudo haber sido trasladada hasta ese sector.

En ese contexto, el vehículo será sometido a distintas pericias para detectar posibles rastros que permitan avanzar en la reconstrucción de los hechos.

La atención de los investigadores se concentra ahora en establecer quién utilizó el automóvil, cuál fue su recorrido y si existe una vinculación entre sus movimientos y las pruebas reunidas en el expediente.

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Los antecedentes de Claudio Barrelier

Claudio Barrelier, el único imputado por el femicidio de Agostina Vega, tiene 33 años y registraba antecedentes penales por robo y hurto, además de una causa reciente vinculada a violencia de género.

En 2025 fue imputado por privación ilegítima de la libertad agravada tras una denuncia realizada por una mujer que logró escapar de una vivienda y pedir ayuda a vecinos de la zona. Según los testimonios incorporados en aquel expediente, la víctima salió a la calle maniatada y solicitando auxilio, lo que motivó la intervención policial.

A raíz de ese hecho, Barrelier fue detenido el 6 de mayo del año pasado y permaneció cerca de 20 días privado de su libertad mientras avanzaban distintas medidas de prueba. Posteriormente recuperó la libertad bajo una serie de condiciones impuestas por la Justicia.

Claudio Barrelier - agostina cordoba Claudio Barrelier fue detenido por la desaparición de Agostina Vega en Córdoba

Entre las obligaciones fijadas por el juez figuraba la presentación mensual ante la fiscalía, una exigencia que, de acuerdo con la información judicial, cumplió hasta mayo de este año.

Mientras continúan las pericias y el análisis de las pruebas recolectadas, la investigación busca determinar con precisión qué ocurrió con Agostina Vega y establecer las responsabilidades penales correspondientes.