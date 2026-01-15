Habló la mamá de Bastian, el nene accidentado en Pinamar: "No estaban corriendo picadas"

mama bastian choque pinamar

“El papá estuvo en shock hasta esta madrugada. Mucho no se acuerda, me pudo contar por partes. Lo que él recuerda es que, cuando sucede el impacto, lo mira a Basti y ve que automáticamente queda inconsciente. Lo demás lo sé por los médicos”, detalló Macarena, en referencia a la pareja de una pediatra y un cirujano oriundos de Tucumán que pasaban por el lugar y fueron los primeros en asistir al nene realizándole maniobras de reanimación.

Por otro lado, la madre de Bastian reveló que se enteró de la noticia por medio del llamado de un allegado al papá del nene: “Me lo comunicó un amigo de Maxi. Me llamó y me dijo que Basti y Maxi habían tenido un accidente, que tenía que venir a Pinamar, así que me mandaron a buscar en un auto y llegué acá a la madrugada”.

Respecto a la investigación sobre el choque, Macarena aclaró que, por el momento, no tienen intenciones en iniciar acciones legales y que solo están concentrados en que Bastian se mejore: “Vinieron abogados, se presentó el fiscal de Pinamar y habló con nosotros. Él está a nuestra disposición para cuando queramos ir a declarar. La realidad es que nosotros no nos movemos de acá del hospital. Seguramente, cuando Basti esté mejor, la historia será otra”, dijo.

Por último, la mamá del nene remarcó: “Lo que yo quería pedir es que, por favor, sigamos pidiendo por Basti, que sigamos en cadena de oración para que él se recupere pronto y pueda volver a su casa”.

El accidente ocurrió el lunes cerca de las 20, cuando Bastian viajaba en un UTV junto a dos adultos y dos nenas. El vehículo chocó de frente contra una camioneta Volkswagen Amarok en la zona conocida como La Frontera de Pinamar.

Como consecuencia del choque, el nene de 8 años sufrió una rotura hepática con el compromiso de varios vasos y una hemorragia intraabdominal, por lo que tuvo que ser operado ese mismo día.

Desde entonces, el menor fue sometido a una intervención más y permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva. Se estima que sea operado por tercera vez en las próximas horas de este jueves.

Por el hecho, otra de las menores que viajaba en el UTV sufrió una fractura maxilar, en tanto el padre den nene también resultó con heridas en el rostro. El caso fue caratulado como “lesiones culposas”.