Habló la bisabuela de Bastian, el niño atropellado en Pinamar: lo operan por tercera vez

Qué dice el último parte médico de Bastian, el niño atropellado en Pinamar

Desde el Hospital Comunitario de Pinamar informaron más detalles sobre la salud del niño en el último parte médico: "En continuidad con los informes previos, se informa que el paciente masculino de 8 años se encuentra en preparación para ingresar a quirófano, donde se realizará el procedimiento programado para retirar el packing hepático y efectuar el cierre abdominal”.

“Asimismo, se comunica que desde el día de ayer el paciente no requiere medicación para sostener la presión arterial, manteniéndose bajo monitoreo permanente del equipo de Terapia Intensiva", explicaron.

parte medico bastian miercoles 14 - 8 am