Habló la bisabuela de Bastian, el niño atropellado en Pinamar: lo operan por tercera vez
La mujer se mostró muy angustiada en declaraciones a C5N durante esta mañana: "Es un golpe para la familia que no te lo puedo explicar".
La familia de Bastian, el niño que fue atropellado en la ciudad de Pinamar, atraviesa horas de profunda angustia, aunque sostenida por la fe y la esperanza. Así lo expresó Miriam, su bisabuela, quien describió el difícil momento que viven desde el accidente.
“Estamos nerviosos, muy mal, pero con mucha esperanza. Es algo que no se puede explicar, lo que la familia está pasando”, relató en diálogo con C5N.
Según contó, se trata de una familia numerosa y muy unida, por lo que el hecho significó un golpe inesperado y devastador: “Lo de Bastian fue algo que no se puede comprender”.
Bastian atravesó dos intervenciones quirúrgicas desde que tuvo el accidente y si bien Miriam aclaró en Mañanas Argentinas que dependía de cómo amaneciera el nene, en el último parte médico emitido esta mañana informaron que estaba listo para ingresar a quirófano.
En medio de la incertidumbre y a la espera de un nuevo parte médico, Miriam destacó el acompañamiento espiritual como un sostén fundamental. “Tenemos a Dios y rezamos para que lo puedan operar, para que todo esto sea un sueño y nada más”, dijo.
Qué dice el último parte médico de Bastian, el niño atropellado en Pinamar
Desde el Hospital Comunitario de Pinamar informaron más detalles sobre la salud del niño en el último parte médico: "En continuidad con los informes previos, se informa que el paciente masculino de 8 años se encuentra en preparación para ingresar a quirófano, donde se realizará el procedimiento programado para retirar el packing hepático y efectuar el cierre abdominal”.
“Asimismo, se comunica que desde el día de ayer el paciente no requiere medicación para sostener la presión arterial, manteniéndose bajo monitoreo permanente del equipo de Terapia Intensiva", explicaron.
