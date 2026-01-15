La impensada falla técnica en Luzu TV en Pinamar: se cortó la luz en vivo
El programa de Diego Leuco, Mica Vázquez, Trinche y Yoyi Francella fue uno de los afectados por los cortes de luz en la costa. Su reacción.
La temporada de verano en la costa argentina suele traer imprevistos, pero pocos tan desafiantes para un medio de comunicación como un corte de energía total. Durante la mañana de este jueves, gran parte de la ciudad de Pinamar se vio afectada por un sorpresivo apagón que no solo alteró la rutina de los turistas, sino que puso en jaque la transmisión en vivo de LUZU TV. El canal de streaming, que se encuentra instalando en la ciudad balnearia durante todo enero, debió recurrir a la creatividad y a las herramientas digitales para no interrumpir su conexión con la audiencia.
El incidente técnico ocurrió mientras el primer ciclo de la jornada estaba en plena actividad. La oscuridad invadió repentinamente el estudio, obligando a los protagonistas a reaccionar en tiempo real para llevar tranquilidad a los seguidores que reportaban la caída de la imagen en las plataformas. Con la rapidez que lo caracteriza, el conductor Diego Leuco fue el primero en tomar la palabra para explicar la situación: "Acá se cortó la luz pero seguimos al aire", alcanzó a decir mientras el equipo técnico trabajaba a contrarreloj para restablecer el sistema.
Un regreso inesperado al formato de la pandemia
A pesar de que el servicio eléctrico se normalizó parcialmente tras unos minutos de incertidumbre, el inicio de Nadie dice nada —el programa insignia de la señal— se vio directamente afectado. Su conductor y creador del canal, Nicolás Occhiato, tuvo que encabezar la transmisión de una manera muy distinta a la habitual: utilizando la plataforma Zoom desde una ubicación alternativa para poder sortear la falta de energía en el estudio principal.
Con una mezcla de nostalgia y humor, Occhiato comparó este contratiempo con los inicios del proyecto durante el confinamiento. "Estamos en vivo como en el 2020. Saliendo por Zoom, en ese momento yo preguntaba si había alguien del otro lado, me decían que sí pero eran ocho. Ahora 140.000 personas que están esperando porque se nos cortó la luz", comentó el conductor, destacando el enorme crecimiento de la comunidad de LUZU a pesar de las dificultades técnicas del momento.
Aunque por momentos la comunicación a través de la videollamada presentó interferencias y fallas de señal, el equipo supo capitalizar el error técnico como parte del show. La audiencia, lejos de abandonar la transmisión, acompañó el accidentado comienzo del programa, valorando el esfuerzo de los conductores por mantener el vivo a pesar del apagón generalizado que sufrió la ciudad.
Finalmente, una vez que el suministro eléctrico y la conexión a internet se estabilizaron por completo en la zona, el equipo pudo regresar al set montado en la playa. Tras superar el accidentado arranque, la programación continuó con la estructura que estaba estipulada para el día, dejando el apagón como una anécdota más de este enero en la costa.
