La impensada falla técnica en Luzu TV en Pinamar: se cortó la luz en vivo

luzu corte de luz

Aunque por momentos la comunicación a través de la videollamada presentó interferencias y fallas de señal, el equipo supo capitalizar el error técnico como parte del show. La audiencia, lejos de abandonar la transmisión, acompañó el accidentado comienzo del programa, valorando el esfuerzo de los conductores por mantener el vivo a pesar del apagón generalizado que sufrió la ciudad.

Finalmente, una vez que el suministro eléctrico y la conexión a internet se estabilizaron por completo en la zona, el equipo pudo regresar al set montado en la playa. Tras superar el accidentado arranque, la programación continuó con la estructura que estaba estipulada para el día, dejando el apagón como una anécdota más de este enero en la costa.