En esas páginas, el papa argentino dejó registro de sus preocupaciones, arrepentimientos y autocríticas, pero también de experiencias místicas que marcaron su vida.

Las visiones que marcaron a Francisco

Según los extractos publicados, Francisco relató que vio al diablo dos veces cuando era arzobispo de Buenos Aires: primero desde la ventanilla de un auto, donde describió unos “ojos amenazantes y, al mismo tiempo, seductores”, y luego durante una misa en una capilla carmelita, donde sintió una mirada “más intensa que la anterior, como destellos de fuego”.

La tercera experiencia ocurrió en Roma, tras un viaje a Chile, cuando el pontífice afirmó haber sentido la presencia física del demonio y escuchar “su voz triunfante”.

“‘Ahora he conseguido todo lo que quería’”, escribió Francisco citando al diablo en una entrada del 24 de enero de 2021.

“Así como no puedo olvidar sus ojos de los dos anteriores, en este caso no puedo olvidar el poderoso ronquido de su voz”, manifestó.

En su diario, Francisco escribió que el demonio “merodeaba descaradamente” y que Dios le permitió liberarse de esos encuentros.

En otro pasaje, Francisco contó que el 7 de junio de 2018, mientras se preparaba para dormir, vio “las puertas del infierno” y se defendió rezando el rosario.

Arrepentimientos, autocríticas y reflexiones sobre la vida

El diario también expone el costado más humano del Papa. Francisco no dudó en criticar sus propios sentimientos de “desdén, envidia y orgullo”, y recordó con pesar haber ignorado a un hombre ebrio en la calle porque “quería caminar tranquilo”.

Fernández agrupa también frases del diario en las que Francisco se acusa con dureza, como cuando en 2022 se lamenta “del Jorge soberbio, autosuficiente, cínico y mentiroso de sí mismo”.

Algunas de las frases más llamativas son las que escribía sobre el miedo a la tentación de poder.

Francisco dijo: “Me di cuenta de que los argentinos me quitaban mucho tiempo ... y junto con esto se iba atrasando el trabajo”, de manera que se acumulaban los problemas y debía trabajar hasta tarde, explica Fernández que añade que era ese no saber decir que “no”, asumir los asuntos y problemas como si fuera omnipotente.

En el libro se habla de un proceso de crisis espiritual que duró dos años (2021-2022) en el que el papa argentino aseguraba que estaba en “el comienzo del otro camino”, que define como el “del alejamiento y de la mundanidad” y también menciona el contexto: “problemas de gobierno, presiones por las decisiones a tomar, y sequedad y desolación”.

Francisco, sobre el papa León XIV: "Es un hombre irreprochable"

El diario hace referencia directa a algunos acontecimientos del pontificado de Francisco, incluida su controvertida visita a Chile en 2018, cuando el entonces papa fue duramente criticado por desestimar denuncias de abusos sexuales y encubrimiento contra un obispo en aquel país.

Papa Francisco / papa León XIV

Más tarde, Francisco pidió disculpas y convocó a los obispos del país a Roma, donde todos presentaron su renuncia, en un gesto sin precedentes. "Devastado por la situación en Chile", escribió Francisco en una entrada de 2021. "Me resultó difícil admitir lo que ocurrió en Chile; no creí que fuera tan grave".

Fernández también relata comentarios de Francisco sobre algunos altos cargos, entre ellos el cardenal estadounidense Robert Prevost, quien en mayo de 2025 fue elegido sucesor de Francisco y se convirtió en el papa León. Según afirma Fernández, Francisco describió a Prevost como "un gran pastor, un misionero generoso y un hombre irreprochable".

Francisco también expresó opiniones amables sobre el cardenal guineano Robert Sarah y el cardenal alemán Gerhard Müller, dos de sus críticos más declarados. Dijo que Sarah poseía "una refinada sensibilidad espiritual" y que Müller, "aunque parece agresivo, es un buen hombre", según Fernández. En cuanto a su propia elección como papa, Francisco realizó una sencilla anotación en el mes de julio.