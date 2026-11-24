Trabajadores del Hospital Garrahan toman el centro de salud en protesta por despidos y cesantías
La medida de fuerza gremial ocurre luego de que el Consejo de Administración del centro de salud notificara 10 pedidos de cesantía y 28 suspensiones, derivadas de un sumario administrativo.
Trabajadores de la salud irrumpieron este martes en el Hospital Garrahan en protesta por cesantías y suspensiones.
La manifestación ocurre luego de que el Consejo de Administración del centro de salud notificara 10 pedidos de cesantía y 28 suspensiones, derivadas de un sumario administrativo iniciado por las protestas y la toma de oficinas de la Dirección Médica ocurridas en octubre de 2025 durante un reclamo salarial.
Del grupo de empleados con pedido de cesantía, la mayoría cuenta con tutela gremial, por lo que su desvinculación no puede ejecutarse de forma inmediata sin una autorización previa de desafuero por parte de la Justicia laboral.
Tanto la Junta Interna de ATE como la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) rechazaron la resolución señalando que no se respetaron los plazos de apelación internos y que el sumario tenía una medida cautelar de suspensión dictada judicialmente.
ATE convocó a una movilización por despidos y suspensiones en el Hospital Garrahan
La Junta Interna de ATE del Hospital Garrahan convocó a una movilización para frente al centro pediátrico porteño, en rechazo a una serie de sanciones contra trabajadores. El gremio denunció nueve despidos y 28 suspensiones que, según informó, comenzaron a ser comunicados por las autoridades el viernes pasado.
La concentración está prevista para el martes a las 7 en el ingreso de Combate de los Pozos 1881, en la Ciudad de Buenos Aires. Además, los delegados anunciaron que al mediodía realizarán un acto y una conferencia de prensa para exponer su postura frente a las medidas.
De acuerdo con el comunicado difundido por la organización sindical, las notificaciones comenzaron a llegar por correo electrónico desde las 18 del viernes. ATE señaló que la resolución del Consejo de Administración fue firmada por Mariel Sánchez, César Avellaneda y Jorge Menehem.
El origen de las sanciones a trabajadores del Hospital Garrahan
La disputa tiene como antecedente un sumario que, según ATE, se inició hace un año contra empleados que participaron de protestas por mejoras salariales y en defensa del hospital.
Desde el gremio cuestionaron el procedimiento utilizado por las autoridades y aseguraron que las medidas se pretenden aplicar sin respetar los mecanismos administrativos previstos. En ese sentido, denunciaron que se avanzó “sin cumplir ni siquiera con los plazos de reconsideración y apelación previstos por el propio reglamento del hospital”.
La junta interna también sostuvo que la Justicia rechazó las acusaciones de una denuncia penal presentada por las autoridades del establecimiento. A su vez, advirtió que para avanzar con sanciones contra representantes gremiales electos de ATE y de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) será necesario obtener previamente el desafuero sindical.
El presupuesto y la falta de personal, en el centro del conflicto
El gremio apuntó contra el ministro de Salud, Mario Lugones, y el Consejo de Administración, a quienes responsabilizó por la situación. También denunció una reducción de más de $40.000 millones en el presupuesto del hospital, que estimó en un 8%, además de dificultades por la falta de personal e insumos.
En paralelo, la APyT obtuvo mediante un amparo los estados contables del establecimiento, con los que cuestionó el financiamiento destinado al centro pediátrico. Según esos registros, los aportes nacionales pasaron de $304.627 millones en 2024 a $252.077 millones en 2025, pese a que durante ese período la inflación fue del 31,55%.
Otro de los puntos señalados por los trabajadores es la reducción de la dotación de enfermería. Según el gremio, el plantel pasó de unas 2.000 personas a aproximadamente 1.350.
Frente a este escenario, ATE anticipó que impulsará una asamblea del equipo de salud, un cabildo abierto y una campaña nacional de solidaridad. También anunció la creación de un fondo de lucha para acompañar a los empleados alcanzados por las sanciones.
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