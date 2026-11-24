La concentración está prevista para el martes a las 7 en el ingreso de Combate de los Pozos 1881, en la Ciudad de Buenos Aires. Además, los delegados anunciaron que al mediodía realizarán un acto y una conferencia de prensa para exponer su postura frente a las medidas.

De acuerdo con el comunicado difundido por la organización sindical, las notificaciones comenzaron a llegar por correo electrónico desde las 18 del viernes. ATE señaló que la resolución del Consejo de Administración fue firmada por Mariel Sánchez, César Avellaneda y Jorge Menehem.

El comunicado de ATE Garrahan

El origen de las sanciones a trabajadores del Hospital Garrahan

La disputa tiene como antecedente un sumario que, según ATE, se inició hace un año contra empleados que participaron de protestas por mejoras salariales y en defensa del hospital.

Desde el gremio cuestionaron el procedimiento utilizado por las autoridades y aseguraron que las medidas se pretenden aplicar sin respetar los mecanismos administrativos previstos. En ese sentido, denunciaron que se avanzó “sin cumplir ni siquiera con los plazos de reconsideración y apelación previstos por el propio reglamento del hospital”.

La junta interna también sostuvo que la Justicia rechazó las acusaciones de una denuncia penal presentada por las autoridades del establecimiento. A su vez, advirtió que para avanzar con sanciones contra representantes gremiales electos de ATE y de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) será necesario obtener previamente el desafuero sindical.

El presupuesto y la falta de personal, en el centro del conflicto

El gremio apuntó contra el ministro de Salud, Mario Lugones, y el Consejo de Administración, a quienes responsabilizó por la situación. También denunció una reducción de más de $40.000 millones en el presupuesto del hospital, que estimó en un 8%, además de dificultades por la falta de personal e insumos.

En paralelo, la APyT obtuvo mediante un amparo los estados contables del establecimiento, con los que cuestionó el financiamiento destinado al centro pediátrico. Según esos registros, los aportes nacionales pasaron de $304.627 millones en 2024 a $252.077 millones en 2025, pese a que durante ese período la inflación fue del 31,55%.

Otro de los puntos señalados por los trabajadores es la reducción de la dotación de enfermería. Según el gremio, el plantel pasó de unas 2.000 personas a aproximadamente 1.350.

Frente a este escenario, ATE anticipó que impulsará una asamblea del equipo de salud, un cabildo abierto y una campaña nacional de solidaridad. También anunció la creación de un fondo de lucha para acompañar a los empleados alcanzados por las sanciones.