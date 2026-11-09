El papa León XIV recordó a Francisco en su homilía: "Fue obispo de esta ciudad y lo expresó con pasión"
El papa León XIV recordó con emoción a Francisco durante su misa en Palermo y destacó la pasión de su antecesor por defender a la familia.
En el arranque de su esperada homilía durante la multitudinaria misa en el Monumento de los Españoles, el papa León XIV dedicó un emotivo recuerdo al papa Francisco. El pontífice destacó el legado de su antecesor en la ciudad que lo vio nacer e instó a poner a la familia en el centro de la vida comunitaria.
El homenaje resonó con fuerza entre los cientos de miles de peregrinos en el arranque de la celebración litúrgica de este lunes feriado. Una la marea de fieles que colmó la avenida del Libertador en Palermo.
Las palabras del papa León XIV sobre la familia y el legado de Francisco
Al abordar el rol de la comunidad y el núcleo familiar en la fe, el Santo Padre evocó la figura de su predecesor al destacar cómo la vivencia del Evangelio se proyecta desde el hogar.
"La familia es en efecto el lugar privilegiado para conocer y encontrar a Cristo. Nuestro amado Papa Francisco, que fue obispo de esta ciudad, lo expresó con pasión", remarcó el pontífice durante las primeras oraciones de su sermón en Palermo.
En ese mismo pasaje, León XIV profundizó sobre el sentido espiritual que debe guiar a los hogares argentinos en los tiempos actuales. "La familia está llamada a compartir la oración cotidiana, la lectura de la palabra de Dios y la comunión eucarística para hacer crecer el amor y convertirse cada vez más en templo donde habita el Espíritu", concluyó el Santo Padre.
Una plaza colmada de emoción
Las palabras del Papa hacia la figura de Jorge Bergoglio provocaron una ovación en la muchedumbre presente en Palermo. El recuerdo de Francisco actuó como un puente emocional directo con el público local en la que representa la actividad litúrgica más convocante de toda la gira apostólica por la Argentina.
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