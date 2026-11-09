Visita del Papa León XIV: cuándo habilitan las autopistas de Buenos Aires y hasta cuándo los peajes son gratis

Quienes vivan o trabajen en la zona bloqueada solo podrán ingresar peatonal o vehicularmente por cruces específicos (Avenida Santa Fe, Luis M. Campos y Las Heras), presentando el DNI con domicilio actualizado o un formulario de acceso oficial de la Ciudad.

Finalmente, respecto a la recolección de basura, las autoridades confirmaron que tras las alteraciones del fin de semana, el servicio volverá a funcionar con total normalidad este lunes 9 de noviembre, por lo que los vecinos deberán sacar los residuos en el horario habitual de 19 a 21 horas.