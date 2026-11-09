Visita del Papa León XIV: cuándo habilitan las autopistas de Buenos Aires y hasta cuándo los peajes son gratis
El flujo vehicular porteño se normaliza tras los cortes preventivos. Abrieron vías clave en medio del fuerte operativo por el Papa León XIV.
El esquema de circulación en la Ciudad de Buenos Aires presenta novedades tras los fuertes operativos de seguridad implementados por la histórica llegada del papa León XIV. Las autoridades confirmaron la reapertura de arterias fundamentales para descomprimir el intenso flujo vehicular durante este lunes.
El tránsito por el Papa León XIV: vías habilitadas y peajes gratuitos
El foco de las últimas horas estuvo puesto en la normalización de la red de accesos rápidos. Para agilizar la circulación, se habilitaron las autopistas Perito Moreno y 25 de Mayo en ambos sentidos, logrando un tránsito completamente normalizado en dichas trazas.
Asimismo, ya se encuentra habilitada la avenida Lugones a la altura de la General Paz, brindando una vía de escape rápida hacia el norte, y el Paseo del Bajo opera con normalidad en ambas direcciones. Como medida excepcional frente a la congestión, el Gobierno porteño dispuso que la Autopista Illia sea gratuita para vehículos livianos (motos, autos y camionetas), beneficio que se replica en el Paseo del Bajo (solo para autos y utilitarios). Esta liberación de peajes regirá hasta el miércoles a las 14:00 horas.
Cortes en Avenida del Libertador y cambios en los servicios
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A pesar de las aperturas en las autopistas, se mantiene el cierre total de la Avenida del Libertador en el perímetro de seguridad establecido en Palermo (entre Ortega y Gasset y Olleros). Para evitar embotellamientos, se sumó un desvío estratégico con un contracarril que se extiende desde la calle Olleros hasta la Avenida Casares, permitiendo a los conductores retomar luego Libertador hacia el sur.
Quienes vivan o trabajen en la zona bloqueada solo podrán ingresar peatonal o vehicularmente por cruces específicos (Avenida Santa Fe, Luis M. Campos y Las Heras), presentando el DNI con domicilio actualizado o un formulario de acceso oficial de la Ciudad.
Finalmente, respecto a la recolección de basura, las autoridades confirmaron que tras las alteraciones del fin de semana, el servicio volverá a funcionar con total normalidad este lunes 9 de noviembre, por lo que los vecinos deberán sacar los residuos en el horario habitual de 19 a 21 horas.
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