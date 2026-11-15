El río Paraná alcanzó el nivel de evacuación en Santa Fe y ya reportan más de 200 personas trasladadas
Prefectura registró 5,76 metros frente al puerto local, superando el umbral preventivo. El municipio y el Ejército asisten a las familias afectadas.
El río Paraná superó este domingo el nivel de evacuación en la ciudad de Santa Fe, al registrarse una altura de 5,76 metros frente al puerto local, por encima del umbral establecido en los 5,70 metros, lo que obligó a poner en marcha operativos de traslado y asistencia para las familias ribereñas.
Operativos y familias asistidas en la zona costera
De acuerdo con el último reporte de la Municipalidad de Santa Fe, 217 personas (123 adultos y 94 menores de 66 familias) fueron alojadas de manera preventiva en el Centro de Asistencia Integral Nº 1, ubicado en el acceso a Alto Verde sobre la Ruta Nacional 168.
Las tareas se concentran en retirar a los vecinos de sectores vulnerables como La Vuelta del Paraguayo y Colastiné Sur, donde el sector norte quedó bajo agua y se construyen módulos habitacionales de emergencia. En tanto, equipos municipales y del Ejército Argentino recorren las zonas afectadas para distribuir provisiones vía fluvial.
Perspectivas y alerta en el Litoral
El Instituto Nacional del Agua (INA) advirtió que el caudal continuará en ascenso frente a la capital santafesina, estimando que podría alcanzar los 5,90 metros hacia el 24 de noviembre, con proyecciones máximas que rondarían los 6,20 metros.
La situación hidrométrica afecta a gran parte de la región del Litoral, con varias localidades de Entre Ríos y Corrientes también en niveles de evacuación debido a los altos caudales asociados al fenómeno El Niño y a registros históricos récord en los aportes al embalse de Yacyretá.
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