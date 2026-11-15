"Los amigos de la Suizo Argentina": el audio que complica aún más a los Kovalivker en la causa ANDIS

Si bien desde la querella y el expediente aclararon que no está formalmente corroborado que la droguería haya terminado pagando el viaje, la investigación puso el foco en la naturalidad con la que los funcionarios de la ANDIS se referían a los directivos de la empresa como "amigos" y ventilaban pedidos de favores personales en paralelo al ajuste y recorte de prestaciones para el sector más vulnerable.

Sobrecprecios y un esquema de cooptación investigado por la Justicia

El dictamen del fiscal Picardi apunta a que la droguería Suizo Argentina logró cooptar la ANDIS durante la gestión de Spagnuolo, acumulando contratos y pagos por unos 137.000 millones de pesos destinados originalmente a personas con discapacidad sin obra social.

Entre los ejemplos de sobreprecios detallados en la causa, se destacó la adquisición de medicación de alto costo para la esclerosis múltiple: mientras la agencia había llegado a comprar unidades a 280.000 pesos, en otros tramos de las operatorias la misma droguería las comercializó a 4 millones de pesos por unidad, con esquemas de compulsas direccionadas e información privilegiada que cayeron en desgracia tras la salida de las autoridades investigadas.