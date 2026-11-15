"Los amigos de la Suizo Argentina": el audio que complica aún más a los Kovalivker en la causa ANDIS
En el marco de una información de C5N, se conció un audio de un funcionario de la ANDIS, buscando un favor económico para financiar un viaje a Oxford.
Una nueva y explosiva revelación judicial y periodística sacude a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). En el marco de la investigación por presunta mega corrupción que lleva adelante el fiscal federal Franco Picardi, se conocieron detalles de un informe exclusivo difundido por C5N que vuelve a poner bajo la lupa a la droguería Suizo Argentina y expone los manejos discrecionales de los funcionarios durante la gestión de Diego Spagnuolo.
El eje central del nuevo material probatorio gira en torno a un audio del exdirector de Prestaciones Médicas de la ANDIS, Diego Martín D'Giano —quien ya se encuentra procesado en la causa—, en el cual gestionaba de manera informal el financiamiento de un costoso viaje de capacitación a Europa con directivos de la firma privada.
El audio del exfuncionario y el vínculo con la droguería Suizo Argentino
De acuerdo con la investigación que dio a conocer la periodista Martina Garbarz, en abril de 2025 el entonces director de Prestaciones Médicas recibió una invitación para participar en el Segundo Seminario de Innovación en Sistemas de Salud en Londres y Oxford, Reino Unido.
Sin embargo, dado que el congreso no contemplaba viáticos ni cobertura económica, el funcionario ideó una alternativa para no afrontar los gastos de su bolsillo.
En la grabación dada a conocer en el programa conducido por Andrés Lerner, se escucha a D'Giano plantear abiertamente la maniobra. "No, la consulta es la siguiente, porque esto vale 3.500 euros la inscripción, aparte el hotel, aparte el pasaje. Obviamente no lo voy a costear, pero ¿vos tenés inconvenientes si me tiro un lance con los amigos de Suizo? A ver si me lo bancan", dice el funcionario.
Si bien desde la querella y el expediente aclararon que no está formalmente corroborado que la droguería haya terminado pagando el viaje, la investigación puso el foco en la naturalidad con la que los funcionarios de la ANDIS se referían a los directivos de la empresa como "amigos" y ventilaban pedidos de favores personales en paralelo al ajuste y recorte de prestaciones para el sector más vulnerable.
Sobrecprecios y un esquema de cooptación investigado por la Justicia
El dictamen del fiscal Picardi apunta a que la droguería Suizo Argentina logró cooptar la ANDIS durante la gestión de Spagnuolo, acumulando contratos y pagos por unos 137.000 millones de pesos destinados originalmente a personas con discapacidad sin obra social.
Entre los ejemplos de sobreprecios detallados en la causa, se destacó la adquisición de medicación de alto costo para la esclerosis múltiple: mientras la agencia había llegado a comprar unidades a 280.000 pesos, en otros tramos de las operatorias la misma droguería las comercializó a 4 millones de pesos por unidad, con esquemas de compulsas direccionadas e información privilegiada que cayeron en desgracia tras la salida de las autoridades investigadas.
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