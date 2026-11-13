El río Paraná superará el nivel de evacuación este fin de semana en Santa Fe
El Instituto Nacional del Agua (INA) anticipó que el río podría subir unos 30 centímetros más y estabilizarse entre el domingo y el miércoles.
El río Paraná continúa en ascenso en la ciudad de Santa Fe y podría superar el nivel de evacuación durante el fin de semana. Así lo anticipó el ingeniero Juan Borus, titular del Sistema de Alerta Hidrológico del Instituto Nacional del Agua (INA).
Con una altura de 5,53 metros registrada este viernes por la mañana en el puerto de Santa Fe, el río se encuentra a solo 17 centímetros del nivel de evacuación, establecido en 5,70 metros. Además, entre jueves y viernes subió 20 centímetros.
"Va a pasar francamente el nivel de evacuación y se va a estabilizar entre el domingo y el miércoles. Ahí debería quedar estabilizado", explicó Borus en diálogo con AIRE Santa Fe.
El especialista advirtió que la situación ya tiene consecuencias concretas en la costa santafesina. "Con estas lecturas, con este 5,53 de hoy, ya hay toda una ribera santafesina afectada claramente, condicionada totalmente. Ya hay evacuados y, por supuesto, va a haber más evacuados", sostuvo.
"Vamos a tener que considerar por lo menos unos 30 centímetros más, más o menos, de lo que tenemos hoy", indicó.
Por qué sigue creciendo el río Paraná
Borus explicó que el valle fluvial funciona como un embalse natural que terminó de llenarse hace aproximadamente una semana. El proceso de drenaje de esa masa de agua es uno de los factores que explican la continuidad de la crecida.
Además, indicó que el fenómeno se vuelve más pronunciado en los sectores donde el cauce es más estrecho, como ocurre en el tramo correspondiente a la ciudad de Santa Fe.
La situación también alcanza a otras localidades de la región, entre ellas Paraná, Santa Elena, Hernandarias y San Javier, donde el comportamiento del río mantiene en alerta a las poblaciones ribereñas.
Cuánto tiempo se mantendrán los niveles elevados
El pronóstico del INA advierte que los niveles del río Paraná permanecerán por encima de los valores habituales durante lo que resta de noviembre, diciembre y la primera mitad del verano.
A este escenario se suman las previsiones de lluvias superiores al promedio en la cuenca del Plata y el Litoral, que podrían sostener la crecida durante las próximas semanas.
“Con el valle completamente ocupado, todo lo que llueva va a ser escorrentía directa. Va a alimentar y seguramente va a sostener los niveles muy altos”, alertó el especialista.
De esta manera, Santa Fe y las localidades ubicadas sobre la costa del Paraná deberán continuar atentas a la evolución del río, ante la posibilidad de nuevas evacuaciones y mayores complicaciones en las zonas bajas.
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