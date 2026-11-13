El río Paraná superará el nivel de evacuación este fin de semana en Santa Fe.

Por qué sigue creciendo el río Paraná

Borus explicó que el valle fluvial funciona como un embalse natural que terminó de llenarse hace aproximadamente una semana. El proceso de drenaje de esa masa de agua es uno de los factores que explican la continuidad de la crecida.

Además, indicó que el fenómeno se vuelve más pronunciado en los sectores donde el cauce es más estrecho, como ocurre en el tramo correspondiente a la ciudad de Santa Fe.

La situación también alcanza a otras localidades de la región, entre ellas Paraná, Santa Elena, Hernandarias y San Javier, donde el comportamiento del río mantiene en alerta a las poblaciones ribereñas.

Cuánto tiempo se mantendrán los niveles elevados

El pronóstico del INA advierte que los niveles del río Paraná permanecerán por encima de los valores habituales durante lo que resta de noviembre, diciembre y la primera mitad del verano.

A este escenario se suman las previsiones de lluvias superiores al promedio en la cuenca del Plata y el Litoral, que podrían sostener la crecida durante las próximas semanas.

“Con el valle completamente ocupado, todo lo que llueva va a ser escorrentía directa. Va a alimentar y seguramente va a sostener los niveles muy altos”, alertó el especialista.

De esta manera, Santa Fe y las localidades ubicadas sobre la costa del Paraná deberán continuar atentas a la evolución del río, ante la posibilidad de nuevas evacuaciones y mayores complicaciones en las zonas bajas.