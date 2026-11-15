"Es nuestro milagro": rescataron con vida a Óreo, el gato atrapado bajo los escombros en Lanús
El animal vivía en un vivero de Remedios de Escalada arrasado por la explosión. Fue hallado a un metro de profundidad por un bombero y su perro.
En medio del dolor, las pericias y los operativos de asistencia que se desarrollan tras la trágica explosión registrada en la zona de Remedios de Escalada, en el partido bonaerense de Lanús, una noticia generó alivio en la comunidad: Óreo, uno de los gatos que era buscado intensamente por sus dueños, fue rescatado con vida este fin de semana de entre los escombros del local comercial donde vivía.
El operativo de rescate y las horas bajo los escombros
El felino residía en el vivero situado sobre la calle Beltrán, uno de los puntos que sufrió con mayor crudeza el impacto del estallido y las llamas que devastaron la cuadra. Tras permanecer atrapado durante 24 horas en medio de la estructura colapsada, el animal pudo ser localizado gracias al trabajo del bombero David de Antonio, quien junto a su perro de rastreo logró ubicarlo a un metro de profundidad bajo los restos del comercio.
La aparición del gatito fue celebrada con profunda emoción en las redes sociales por cuentas vecinales y proteccionistas como @michisdelanus, donde definieron el rescate como "nuestro milagro" y agradecieron la labor de los rescatistas que continúan prestando servicio en el lugar.
Trabajos en la zona y búsqueda de otros animales
Mientras las tareas de remoción de escombros y los peritajes técnicos continúan avanzando bajo estrictas medidas de seguridad, las autoridades y proteccionistas locales confirmaron que los operativos siguen activos para dar con otros dos felinos que aún permanecen desaparecidos tras el siniestro.
En paralelo, los vecinos y comerciantes de la zona afectada continúan afrontando las restricciones para ingresar a las viviendas linderas debido a los daños estructurales registrados en los edificios de las inmediaciones.
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