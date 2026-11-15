"Es nuestro milagro": rescataron con vida a Óreo, el gato atrapado bajo los escombros en Lanús

En medio del dolor, las pericias y los operativos de asistencia que se desarrollan tras la trágica explosión registrada en la zona de Remedios de Escalada, en el partido bonaerense de Lanús, una noticia generó alivio en la comunidad: Óreo, uno de los gatos que era buscado intensamente por sus dueños, fue rescatado con vida este fin de semana de entre los escombros del local comercial donde vivía.