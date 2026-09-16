El tormentón de barro mutó a una galerna borrascosa y se supo qué pasará en el Día de la Primavera
El pronóstico del tiempo cambió de forma drástica. Conocé cómo estará el clima y qué pasará con el temido tormentón durante el Día de la Primavera.
El panorama meteorológico dio un firme giro inesperado para quienes organizan sus festejos al aire libre. Las fuertes precipitaciones anunciadas para el lunes se adelantaron al domingo, por lo que el temido tormentón presentará condiciones muy diferentes a las proyectadas originalmente, destacándose la fuerte presencia del viento.
Qué pasará el Día de la Primavera sin el tormentón
El frente de inestabilidad se desplazó drásticamente en el radar y la porción de lluvias llegará finalmente durante el cierre del domingo 20 de septiembre:
- Tarde agradable: la jornada dominical comenzará con un cielo totalmente despejado y una temperatura máxima que trepará hasta los 21°C hacia las 15:00 horas.
- Lluvia débil nocturna: las temidas precipitaciones iniciarán recién a las 21:00 horas, con una probabilidad del 70% y una caída de agua de apenas 3.3 milímetros que se extenderá hacia la madrugada.
IMPORTANTE: Cambió el pronóstico y el calor en AMBA durará poco: cuándo habrá tormentas y bajará la temperatura
Para el esperado lunes 21 de septiembre, fecha central de las celebraciones estudiantiles, las alertas por chaparrones quedaron absolutamente descartadas. Sin embargo, el clima estará signado por una fuerte galerna borrascosa:
- Festejos secos: el cielo lucirá un permanente mix de nubes y claros a lo largo de todo el día, garantizando que no habrá caída de agua.
- Marcas térmicas frescas: la temperatura mínima se ubicará en los 12°C durante las primeras horas y la máxima tocará los 20°C pasado el mediodía.
- Vientos muy intensos: el principal obstáculo para disfrutar de los tradicionales picnics serán las potentes ráfagas de viento del oeste, que oscilarán entre los 24 y 57 km/h, obligando a buscar ciertos reparos para permanecer a la intemperie.
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