A qué hora llega el tormentón de barro que arruinará el pic nic del Día de la Primavera
El pronóstico del tiempo advierte sobre la llegada de un tormentón con fuertes ráfagas de viento que complicarán los festejos al aire libre este 21 de septiembre.
Los tradicionales festejos al aire libre por el Día del Estudiante y la llegada de la primavera corren un serio peligro. El último reporte meteorológico confirmó un drástico cambio en las condiciones del tiempo para este lunes 21 de septiembre, anticipando un tormentón de lluvia y viento que obligará a suspender cualquier tipo de picnic.
El pronóstico del tiempo hora por hora: cuándo empieza a llover
Si bien la inestabilidad comenzará a manifestarse durante la noche del domingo con algunas precipitaciones aisladas hacia las 21:00 horas, la peor parte del frente de tormenta se desatará justo en el momento central de los festejos primaverales del día lunes.
El detalle del pronóstico marca una jornada que irá de menor a mayor en cuanto a la intensidad del mal tiempo y el descenso térmico:
IMPORTANTE: Cambió el pronóstico y se vienen dos días con lluvias en el AMBA tras paso del frío al calor: cuándo se larga
- Mañana engañosa (09:00): La jornada comenzará con nubes y claros, acompañada de una temperatura agradable de 18°C, un escenario que podría confundir a los más desprevenidos.
- El inicio del temporal (12:00): Justo al mediodía, horario clave para el armado de cualquier picnic, llegará la inestabilidad. Se esperan las primeras tormentas junto a vientos del suroeste que alcanzarán ráfagas de hasta 38 km/h.
- El peor momento (15:00): Durante la media tarde se registrará el pico de la tormenta. La caída de agua se intensificará notablemente (3.8 mm) y estará acompañada por violentas ráfagas de viento que podrían rozar los 60 km/h, arruinando por completo los planes a la intemperie.
- Atardecer ventoso y frío (18:00 a 00:00): Hacia el final del día las precipitaciones comenzarán a disiparse gradualmente, pero el viento sur se hará sentir con ráfagas muy intensas de hasta 67 km/h, provocando un abrupto descenso de la temperatura que caerá hasta los 12°C hacia la medianoche.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario