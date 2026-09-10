Cambió el pronóstico del tiempo y un tormentón de hielo bajará 10 grados la temperatura en Buenos Aires

Cuándo llega el frente frío y las tormentas a la región

El quiebre de las condiciones climáticas se sentirá con gran fuerza a partir del sábado 12 de septiembre. Según los datos brindados por el reporte meteorológico, la jornada comenzará con el cielo completamente cubierto y sostenidos vientos del sector sur que alcanzarán ráfagas de hasta 44 kilómetros por hora. Hacia el mediodía, se aguarda el comienzo de las precipitaciones y un marcado descenso de la temperatura.