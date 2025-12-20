El trágico error que llevó a un fan del Indio Solari a apelar ante la Corte Suprema

image

Posteriormente, el 14 de marzo, comienza un infierno: "El día 14 de marzo van a robar a la localidad de Moreno con mi billetera "con mi dni" (para todo esto yo en mi trabajo sin saber nada, en ese momento estaba trabajando en Speed, en Ramos Mejía). El 22 de marzo me levanto con la noticia de que habían allanado la casa de mi mamá, acusándome de un robo que yo no cometí y ahí arranca toda mi odisea", reveló en aquel momento el joven en Facebook.