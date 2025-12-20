El trágico error que llevó a un fan del Indio Solari a apelar ante la Corte Suprema
Maximiliano Villalba vive un calvario luego de perder su DNI en un recital y ser condenado por un crimen que dice no haber cometido.
Maximiliano Villalba, un joven de Merlo que asistió al fatídico recital del Indio Solari en Olavarría el 11 de marzo de 2017, enfrenta graves consecuencias tras perder su DNI en el evento: luego de asegurar no haber sido consciente de los disturbios y las muertes ocurridas durante el show hasta el día siguiente, el joven debió enfrentar un proceso judicial donde fue condenado a cuatro años de prisión, dado que su documento de identidad se encontraba en la escena de un robo en Moreno.
Villalba advirtió muy tarde la ausencia de billetera y, por ende, de su DNI. Habló con sus amigos para comentarles la situación y hasta inició un trámite para realizar un documento nuevo, aunque olvidó hacer la denuncia, algo que podría haberle evitado el calvario posterior.
Posteriormente, el 14 de marzo, comienza un infierno: "El día 14 de marzo van a robar a la localidad de Moreno con mi billetera "con mi dni" (para todo esto yo en mi trabajo sin saber nada, en ese momento estaba trabajando en Speed, en Ramos Mejía). El 22 de marzo me levanto con la noticia de que habían allanado la casa de mi mamá, acusándome de un robo que yo no cometí y ahí arranca toda mi odisea", reveló en aquel momento el joven en Facebook.
Lo cierto es que, luego de esto y de que se llevara a cabo el juicio, Maximiliano Villalba fue condenado a cuatro años de prisión y, al cabo de un tiempo, la sentencia quedó firme. "Nunca entré a una comisaría, no tengo antecedentes, soy un laburante y me condenaron a 4 años de cárcel por perder el DNI. Esto me arruinó la vida, es horrible que te culpen de algo que no hiciste", le dijo el muchacho a Vía Szeta.
Cabe señalar que su abogado apeló la sentencia, pero el recurso fue rechazado por el Tribunal de Casación provincial y por la Suprema Corte Bonaerense. Ahora, sólo queda que la Corte Suprema de la Nación examine el caso, siendo ésta la última esperanza para Maximiliano.
