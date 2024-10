El truco casero para sacar las manchas de aceite de la pared rápido y fácil

En la presentación del reel comienza diciendo “Trucos del hogar que te encantarán”, luego de ello nos comparte los mejores cinco consejos y advierte “guarda estos trucos de hogar y limpieza que te van a venir genial cuando lo necesites”

En tan pocos segundos demuestra que el mejor truco para que el aceite no se quede impregnado en las paredes de nuestra casa. A partir de esto, el primer paso es el que vamos a comentar: aplicaremos champú o en todo caso, jabón en spray a la pared como si estuviésemos decorando con una lata. Mientras terminamos de realizarlo, vamos a dejar que se seque por un buen rato y recién en ese momento pasaremos un cepillo de fibra gruesa.

Embed - Estela Moreno | La Mami Novata on Instagram: "Sígueme si quieres ver más trucos Guárdate estos trucos de hogar y limpieza que te van a venir genial cuando los necesites. Para quitar manchas de aceite o grasa en paredes pintadas en blanco, utiliza champú en seco, déjalo actuar unas horas y cepilla después. Limpia fácilmente joyería de plata introduciéndola en la lavadora junto a un puñado de bicarbonato, dentro de un calcetín anudado. Al sacarla sécala y abrillántala con un paño suave. Con una mopa bien escurrida y desengrasante, limpiarás los azulejos en un pis pas. Y sin dejar marcas. Deja relucientes las suelas de las zapatillas, simplemente frotando con borrador mágico previamente humedecido. Para eliminar humedad y malos olores en el armario, haz agujeros en la tapa de un recipiente y rellénalo hasta la mitad con sal gorda y un puñado de perlas aromáticas. Evitarás la humedad y el mal olor. Que compartas, comentes y dejes tu like, no te cuesta nada y me ayuda a seguir creando contenido y llegar a más gente Siempre agradecida por el cariño #hogar #limpiezahogar #hogardulcehogar #perfumador #lavado #ordenylimpiezaencasa #ordenylimpieza #recetacasera #limpiezaprofunda #lavadora #consejosdelimpieza #quitamanchas #limpiador #bicarbonato #colada"