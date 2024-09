El truco que se volvió viral y explica cómo hacer que el hielo dure más

Fundamental para eventos como cenas románticas, fiestas de cumpleaños o juntadas entre amigos siempre aparece la pregunta “¿che hay hielo?” y después de una hora, aparece una oración que no nos gusta “nos quedamos sin hielo”. Acá te mostramos el tip ideal para que no quedes como mal anfitrión.

De esta manera, los siguientes pasos tendrás que realizar:

Al cubrir los hielos con sal gruesa en un recipiente, se produce una reacción endotérmica que mantiene el frío durante más tiempo. Agua hirviendo: Hervir el agua antes de verterla en las cubeteras hará que se congele más rápido y obtengas cubos de hielo de mejor calidad.

Hervir el agua antes de verterla en las cubeteras hará que se congele más rápido y obtengas cubos de hielo de mejor calidad. Papel aluminio: cubrir el interior de una heladerita portátil con papel aluminio evita que el calor penetre y ayuda a mantener el hielo sólido por más tiempo.

y ayuda a mantener el hielo sólido por más tiempo. Hielos XL: Los cubos de hielo más grandes conservan la temperatura durante más tiempo que los más pequeños.

Las reacciones de sus seguidores y los que se encontraron con el creador de contenidos no pararon de alabarlo. Entre ellos podemos encontrar los siguientes comentarios: “Lo haces hielo seco”; “Hay que echarle sal a los glaciares así no se derriten”; “Fui mesero y siempre lo hice con sal en grano. No sabía que se podía hacer con sal fina”; “Un truco viejo y clásico siempre funciona bien”.