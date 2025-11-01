El video viral de Javier Milei manejando un camión en la ruta: “Cómo le va Presidente"

viral milei manejando camion

Javier Milei y Mauricio Macri cenaron milanesas en Olivos: ¿hubo acuerdo?

Javier Milei compartió en la noche de este viernes una cena en la Quinta de Olivos con Mauricio Macri, en medio de los cambios en el Gabinete Nacional y la búsqueda de consensos que le permitan al libertario ganar gobernabilidad para los próximos dos años y concretar las reformas estructurales que planea.

El devaluado líder del PRO ingresó a la Quinta de Olivos pasadas las 19.30 por el túnel ubicado en el ingreso de Avenida Libertador, para compartir milanesas con el Presidente y también con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Según trascendidos, se retiró del lugar cerca de las 22, sin brindar declaraciones.

De qué hablaron Javier Milei y Mauricio Macri entre milanesa y milanesa

Se cree que en el primer encuentro entre Javier Milei y Mauricio Macri tras la clara victoria electoral de La Libertad Avanza (LLA) en las legislativas del domingo pasado, el expresidente haya insistido con algunas observaciones sobre la gestión presidencial, a pesar de haber quedado con un poder de fuego disminuido tras el pase de varios de sus diputados nacionales a las filas libertarias.

En efecto, siete legisladores que responden a Patricia Bullrich abandonaron el bloque macrista en la cámara baja para unirse a la bancada oficialista; de manera que desde diciembre al PRO le quedarán solo 17 legisladores, reduciendo el margen de negociación de Macri.

No obstante, se estima que Milei buscó con la nueva cena que el expresidente que le garantice su apoyo en el Congreso para sacar las reformas que ya comenzó a analizar con su equipo y los gobernadores: la laboral, la impositiva y la del Código Penal.

Pero la negociación no hará sido fácil, sobre todo después de que Macri adelantara que el partido amarillo presentará candidato propio en las elecciones presidenciales de 2027, una declaración extemporánea que, sin embargo, habría embarrado la cancha.