"Estaba como el exorcista": el relato de una testigo de la muerte de Emmily Rodrigues

"Encima arriba de la mesada había un cuchillo, veo el vaso de vidrio en su mano y eso me alarmaba. Yo pensaba 'no quiero estar cerca', por mi protección y la de todos. En ese momento, me puse adelante del cuchillo para que ella no lo agarre", detalló Figueroa Alves en su testimonial.

Aunque fue la primera en llegar, Lía no presenció el momento en que Emmily cayó de un sexto piso y murió, dado que ya se había retirado "por su seguridad", de acuerdo a lo indicado por ella misma.

emmily rodrigues.jpg

En sus declaraciones, la mujer de 36 años contó que conocía al empresario desde hace años y que esa noche llegó al departamento de Sáenz Valiente antes que el resto de las chicas, es decir, cuando el anfitrión aun estaba solo. En ese momento, el principal sospechoso por la muerte de la joven brasileña le contó que estaba por llegar otra amiga suya, junto a dos jóvenes más, entre las cuales se encontraba Emmily.

Una vez llegadas estas personas que mencionó el dueño del departamento, comenzaron a escuchar música en un volumen alto, a tomar alcohol y a consumir drogas de todo tipo: marihuana, cocaína y "tusi", también conocida como "cocaína rosa", compuesta por LSD y éxtasis, de acuerdo a lo indicado por Figueroa Alves. Y agregó: "No sé qué le pasó a esa chica, tuvo un cambio, una transformación, una transición. Veo que a Emmily le cambió la cara, los ojos y empujó a Fran (por Sáenz Valiente), no le dice nada cuando lo empuja, y Fran le dice 'ya está, ya está, ya te descargaste'".

"Yo tuve miedo, percibí que algo malo había, un ambiente raro. Le pregunté qué le había pasado. Ella me repreguntó: '¿Vos quién sos, cómo te llamas?'. Me lo dijo furiosa, con una voz de monstruo y los ojos para afuera", continuó describiendo.

Según el testimonio de la mujer, al llegar a su casa en el barrio porteño de Recoleta envió un mensaje a Francisco Sáenz Valiente para consultarle de 'dónde había sacado a esa chica', en clara referencia a Emmily, a lo que el empresario del agro respondió que 'algo terrible había pasado': "No la pude frenar, se tiró por la ventana", escribió el acusado.

Aunque Sáenz Valiente permanece detenido por el delito de "homicidio", en los próximos días el juez Martín Del Viso deberá resolver su situación procesal y liberarlo, en caso de falta de mérito.