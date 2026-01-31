En memoria de San Juan Bosco, la Iglesia solicita debatir la baja de la imputabilidad con enfoque en la Educación

El mensaje señala que ya en marzo de 2025 la Pastoral Social de la Conferencia Episcopal hizo énfasis en algunos cuestionamientos: dónde se alojarían los menores, qué dispositivos existen en las provincias y cuáles son las alternativas reales para educarlos e insertarlos socialmente. La conclusión mantiene plena vigencia: se requiere un régimen penal juvenil con una mirada humana, integral y esperanzadora. Por eso el mensaje insta a que el debate social sobre la baja de la edad de imputabilidad se enfoque en la educación, el acompañamiento y la construcción de comunidad.