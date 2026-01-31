En memoria de San Juan Bosco, la Iglesia solicita debatir la baja de la imputabilidad con enfoque en la Educación
La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina emitió un mensaje en el que insta a que el debate social sobre la baja de la edad de imputabilidad se enfoque en la educación, el acompañamiento y la construcción de comunidad.
El comunicado de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina advierte que centrar la discusión en la pena puede dejar de lado medidas preventivas y educativas, fundamentales para atender la realidad de los menores. La Iglesia manifestó cercanía con las familias y comunidades afectadas por delitos cometidos por jóvenes, pero subrayó que abordar solo la edad de imputabilidad simplifica un problema que involucra a la familia, la escuela, la comunidad y el Estado.
El mensaje señala que ya en marzo de 2025 la Pastoral Social de la Conferencia Episcopal hizo énfasis en algunos cuestionamientos: dónde se alojarían los menores, qué dispositivos existen en las provincias y cuáles son las alternativas reales para educarlos e insertarlos socialmente. La conclusión mantiene plena vigencia: se requiere un régimen penal juvenil con una mirada humana, integral y esperanzadora. Por eso el mensaje insta a que el debate social sobre la baja de la edad de imputabilidad se enfoque en la educación, el acompañamiento y la construcción de comunidad.
La declaración pone en valor la herencia de san Juan Bosco y su método preventivo, que se fundamenta en la proximidad de los educadores, la formación, el esfuerzo laboral y la convivencia en comunidad. Los obispos de Argentina subrayan la importancia de consolidar iniciativas formativas y sociales que edifiquen porvenir, más que en controversias que acentúen fracturas.
La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal confirmó que la auténtica prevención nace de una corresponsabilidad entre los hogares, la sociedad civil y las instituciones públicas, remarcando que la infancia y la adolescencia constituyen "un terreno consagrado en el que Dios continúa depositando semillas de esperanza".
El documento lleva las firmas de monseñor Marcelo Colombo, arzobispo de Mendoza y presidente de la Comisión; el cardenal Ángel Rossi SJ, arzobispo de Córdoba y vicepresidente 1º; monseñor César Fernández, obispo de Jujuy y vicepresidente 2º, y monseñor Raúl Pizarro, obispo auxiliar de San Isidro y secretario general.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario