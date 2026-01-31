Pidieron elevar a juicio la causa por la muerte de Emmily Rodrigues

Con el correr de las horas, alrededor de las 7, la víctima comenzó a mostrar “una alteración psíquica evidente” vinculada al consumo de las sustancias que, de acuerdo con la acusación, habían sido facilitadas en ese contexto. Pese a que su estado era notorio para quienes estaban en el departamento, la fiscalía sostiene que no recibió asistencia adecuada. “Durante este lapso en el que Emmily Rodrigues Santos Gomes mantuvo ese estado de alteración psíquica, que era evidente y resultaba riesgoso para sí y para terceros, Sáenz Valiente –quien facilitó las sustancias estupefacientes y su domicilio para consumirlos– decidió continuar con la reunión sin facilitarle la asistencia médica necesaria para compensarse y que ella, en ese estado, no podía procurarse por sí misma”, explicaron.