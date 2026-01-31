Así detuvieron a un punguista en Flores: lo capturaron in fraganti
Con el aporte de las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano (CMU) la Policía de la Ciudad detuvo a un punguista que había robado un celular en un colectivo en Flores.
Según informó el Gobierno de la Ciudad de Buenos en un comunicado, uno de los operadores del Centro de Monitoreo Urbano (CMU) detectó a un sospechoso que merodeaba la zona de Carabobo y Castañares, tras lo cual siguió en la misma tesitura en la avenida Corea y Torres y Tenorio, donde subió a un colectivo de la línea 101 y bajó raudamente, emprendiendo la huida portando algo en una mano.
Desde el CMU modularon para la intervención del personal de la Comisaría Vecinal 7A, con jurisdicción en esa zona.
Con el aporte de la dirección de fuga y las características del sospechoso, el personal policial lo detuvo en el Pasaje Las Caracolas y Somellera.
En su poder, el detenido tenía un celular Motorola One Fusion, que el sujeto no pudo desbloquear ante los oficiales.
El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 50, Secretaría 51 de la Dra. Marcela Cabeza Díaz, dispuso la detención por robo y el secuestro del celular, tras lo cual fue entregado a la propietaria en la sede de la comisaría de jurisdicción.
Piletas en la Ciudad de Buenos Aires por menos de $6.000: cuánto cuesta la entrada y cómo sacar turno
Con la ola de calor golpeando fuerte en el cemento porteño, llega una buena noticia para los vecinos que buscan refrescarse sin salir de Buenos Aires. El Gobierno de la Ciudad anunció que, a partir del próximo lunes, las piletas de los parques y polideportivos públicos se podrán disfrutar durante todo el día.
El cambio de esquema responde a la finalización de las Colonias Deportivas, que durante enero ocuparon las instalaciones con más de 20.000 chicos. Ahora, con el inicio de febrero, el horario se amplía para el público general tanto en la semana como los sábados y domingos.
"Nuestra propuesta es que los vecinos puedan disfrutar el verano en nuestras piletas, por eso tenemos el acceso más barato de toda la Ciudad", afirmó el secretario de Deportes porteño, Fabián "Chino" Turnes.
Nuevos horarios: de lunes a viernes y fines de semana
La ampliación horaria varía según la sede. Es importante chequear el lugar antes de armar el bolso:
De lunes a viernes de 11 a 19 hs: Polideportivos Martín Fierro, Pereyra, Patricios, Chacabuco, Santojanni, Avellaneda, Colegiales, Dorrego, Pomar y Costa Rica.
De lunes a viernes de 9 a 18 hs: Parque Sarmiento y Parque Manuel Belgrano (ex KDT).
Los fines de semana, el esquema se mantiene con jornada completa: Sarmiento y Belgrano abren de 9 a 18, mientras que el resto de los polideportivos funcionan de 11 a 19.
piletas caba
Precios: cuánto cuesta ir a la pileta en Buenos Aires
Las tarifas se mantienen accesibles para fomentar el uso recreativo. Los valores vigentes son:
Mayores: $5.500
Menores: $2.500
Jubilados: $2.000
Atención: En el caso de los grandes parques, a la tarifa de la pileta se le debe sumar la entrada general al predio, que cuesta $2.500 para entrada general y $1.500 para menores. El estacionamiento tiene un valor de $3.500.
Dónde sacar turno y ubicaciones
La mayoría de los natatorios son de acceso libre hasta agotar capacidad, pero hay tres sedes que requieren turno previo online: Polideportivo Martín Fierro, Santojanni y Pereyra. El trámite se realiza a través de la web oficial de deportes de la Ciudad.
El listado completo de sedes:
Parque Manuel Belgrano: Salguero 3450.
Parque Sarmiento: Av. R. Balbín 4750.
Polideportivo Colegiales: Freire 120.
Polideportivo Costa Rica: Constituyentes y Chorroarín.
Polideportivo Chacabuco: Av. Eva Perón 1410.
Polideportivo Avellaneda: Lacarra 1257.
Polideportivo Pomar: Mercedes 1300.
Polideportivo Santojanni: Patrón 6222.
Polideportivo Dorrego: Lisandro de la Torre y Monte.
Polideportivo Martín Fierro: Oruro 1300.
Polideportivo Patricios: Pepirí 135.
Polideportivo Pereyra: Vélez Sarsfield 1271.
