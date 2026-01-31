Así detuvieron a un punguista en Flores: lo capturaron in fraganti

punguista flores

Piletas en la Ciudad de Buenos Aires por menos de $6.000: cuánto cuesta la entrada y cómo sacar turno

Con la ola de calor golpeando fuerte en el cemento porteño, llega una buena noticia para los vecinos que buscan refrescarse sin salir de Buenos Aires. El Gobierno de la Ciudad anunció que, a partir del próximo lunes, las piletas de los parques y polideportivos públicos se podrán disfrutar durante todo el día.

El cambio de esquema responde a la finalización de las Colonias Deportivas, que durante enero ocuparon las instalaciones con más de 20.000 chicos. Ahora, con el inicio de febrero, el horario se amplía para el público general tanto en la semana como los sábados y domingos.

"Nuestra propuesta es que los vecinos puedan disfrutar el verano en nuestras piletas, por eso tenemos el acceso más barato de toda la Ciudad", afirmó el secretario de Deportes porteño, Fabián "Chino" Turnes.

Nuevos horarios: de lunes a viernes y fines de semana

La ampliación horaria varía según la sede. Es importante chequear el lugar antes de armar el bolso:

De lunes a viernes de 11 a 19 hs: Polideportivos Martín Fierro, Pereyra, Patricios, Chacabuco, Santojanni, Avellaneda, Colegiales, Dorrego, Pomar y Costa Rica.

De lunes a viernes de 9 a 18 hs: Parque Sarmiento y Parque Manuel Belgrano (ex KDT).

Los fines de semana, el esquema se mantiene con jornada completa: Sarmiento y Belgrano abren de 9 a 18, mientras que el resto de los polideportivos funcionan de 11 a 19.

piletas caba

Precios: cuánto cuesta ir a la pileta en Buenos Aires

Las tarifas se mantienen accesibles para fomentar el uso recreativo. Los valores vigentes son:

Mayores: $5.500

Menores: $2.500

Jubilados: $2.000

Atención: En el caso de los grandes parques, a la tarifa de la pileta se le debe sumar la entrada general al predio, que cuesta $2.500 para entrada general y $1.500 para menores. El estacionamiento tiene un valor de $3.500.

Dónde sacar turno y ubicaciones

La mayoría de los natatorios son de acceso libre hasta agotar capacidad, pero hay tres sedes que requieren turno previo online: Polideportivo Martín Fierro, Santojanni y Pereyra. El trámite se realiza a través de la web oficial de deportes de la Ciudad.

El listado completo de sedes: