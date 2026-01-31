Fuerte choque en la zona del Abasto dejó un herido y un auto subido a la vereda

Como consecuencia del accidente, una persona sufrió lesiones en las extremidades y debió ser trasladada al Hospital Ramos Mejía para recibir atención médica. Fuentes oficiales indicaron que, pese a los golpes, la víctima estaba consciente y pudo salir por sus propios medios del lugar, lo que alivió la preocupación de quienes presenciaron la colisión. Personal de tránsito y de la policía porteña se acercó rápidamente al lugar para asistir a los involucrados y coordinar el operativo de emergencia, mientras se cerraban parcialmente los carriles para permitir el paso de ambulancias y grúas.