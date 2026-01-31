Fuerte choque en la zona del Abasto dejó un herido y un auto subido a la vereda
El accidente ocurrió en Corrientes y Anchorena cuando un auto gris impactó contra un vehículo rojo; todavía se investiga quién pasó el semáforo en rojo.
Un accidente de tránsito se produjo en la mañana de este sábado en la intersección de Corrientes y Anchorena, en el barrio porteño del Abasto, cuando un auto de color gris impactó contra un vehículo rojo, según reportaron desde C5N. En las imágenes difundidas por los medios se pueden observar los daños visibles en ambos automóviles, lo que evidencia la fuerza del choque y la posible velocidad a la que se produjo el impacto.
Como consecuencia del accidente, una persona sufrió lesiones en las extremidades y debió ser trasladada al Hospital Ramos Mejía para recibir atención médica. Fuentes oficiales indicaron que, pese a los golpes, la víctima estaba consciente y pudo salir por sus propios medios del lugar, lo que alivió la preocupación de quienes presenciaron la colisión. Personal de tránsito y de la policía porteña se acercó rápidamente al lugar para asistir a los involucrados y coordinar el operativo de emergencia, mientras se cerraban parcialmente los carriles para permitir el paso de ambulancias y grúas.
Hasta el momento, las autoridades todavía no pudieron determinar cuál de los vehículos pasó un semáforo en rojo, hecho que pudiera haber sido determinante en el origen del accidente. Los equipos de peritaje trabajan en el lugar recopilando evidencia, como la posición de los vehículos, el estado del pavimento y posibles registros de cámaras de seguridad de la zona, para establecer las responsabilidades y reconstruir la secuencia exacta del choque.
Este tipo de accidentes en puntos concurridos de la ciudad como el Abasto vuelve a poner en evidencia la necesidad de reforzar la seguridad vial y el respeto por las señales de tránsito, especialmente en intersecciones con semáforos que registran un alto flujo de vehículos y peatones durante toda la jornada.
