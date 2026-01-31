Alerta por tormentas fuertes con granizo sacude hoy sábado a varias zonas: el informe para el inicio del finde

En zonas con alerta amarilla, se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 45 mm, que podrían ser superados en forma puntual. En las zonas más elevadas de la cordillera las precipitaciones podrían ser mayormente en forma de nieve y/o granizo.

En tanto, para las regiones en alerta naranja, se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados en forma localizada.

Las recomendaciones del SMN:

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Cómo sigue el clima en el AMBA

Más allá del clima inestable del viernes, el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) es alentador para el fin de semana, ya que no se esperan más lluvias en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), junto a temperaturas agradables.

De esta manera, el organismo prevé un sábado con cielo mayormente nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y algo nublado en la noche; con temperaturas que rondarán entre 20 grados de mínima y 29 de máxima.