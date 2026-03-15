En Tucumán empezó a bajar el agua mientras las inundaciones afectan ahora a Santiago del Estero
El retorno a los hogares de La Madrid, la zona más damnificada de Tucumán, no es fácil. Los habitantes encontraron un escenario devastador, con marcas de agua que alcanzan hasta los dos metros. Mientras tanto, el desborde del río Dulce provoca graves consecuencias en Río Hondo.
Luego de varios días marcados por un fuerte temporal que provocó severas inundaciones en Tucumán y dejó al menos 15 mil evacuados, poco a poco algunas familias empiezan a regresar a sus hogares. En La Madrid, una de las localidades más golpeadas por el avance del agua —que en algunos sectores llegó a los dos metros—, cerca de seis mil familias se vieron obligadas a dejar sus viviendas.
Con el correr de las jornadas, el nivel del agua comenzó a bajar de manera paulatina. La situación empezó a aliviarse después de que se tomara la decisión de romper un tramo de una ruta para facilitar que el caudal pudiera escurrirse hacia otras áreas.
Sin embargo, el panorama dentro del pueblo continúa siendo complicado. Para llegar a los barrios más afectados, tanto vecinos como equipos de asistencia todavía deben trasladarse en tractores, ya que varias calles permanecen cubiertas de agua.
Quienes pudieron volver a sus casas se toparon con un escenario devastador. "El agua llegó a subir entre 1,70 y 2 metros", contó uno de los damnificados a medios provinciales cuando regresó por primera vez a su vivienda.
En muchas propiedades todavía hay entre cinco y diez centímetros de barro espeso acumulado en el interior, mientras que en las paredes quedaron visibles las marcas que indican hasta dónde avanzó el agua.
Durante los días más críticos del temporal, algunos habitantes optaron por autoevacuarse hacia localidades ubicadas a unos 40 kilómetros. El fenómeno también golpeó a los animales domésticos y de granja: numerosas familias debieron dejar a sus mascotas sobre los techos para resguardarlas, mientras que productores perdieron animales de cría por la crecida.
Ahora, con el retroceso del agua, comienza a crecer otra preocupación entre los vecinos: los posibles problemas sanitarios. El barro dentro de las viviendas y el agua estancada elevan el riesgo de infecciones y enfermedades. Además, los habitantes alertaron por la aparición de animales que llegaron con la inundación. "Suben víboras, arañas, sapos; todos los bichos", señalaron mientras revisaban los daños en sus casas.
Inundaciones en Tucumán: piden que se declare la emergencia económica y social
En este contexto, el legislador tucumano del bloque justicialista Gerónimo Vargas Aignasse presentó un proyecto para que se declare en la provincia la emergencia social y económica por 180 días debido al impacto de las inundaciones en distintas localidades.
La propuesta "tiene por objetivo asistir a las familias damnificadas por el fenómeno climático extraordinario, contribuir a la recuperación de las actividades económicas, productivas y comerciales afectadas y facilitar la implementación de acciones extraordinarias destinadas a mitigar los efectos sociales y económicos derivados de la emergencia", según indica el segundo párrafo del texto, que además prevé la posibilidad de extender la medida por otros seis meses.
Termas de Río Hondo: el desborde del río Dulce provocó evacuaciones en Santiago del Estero
Mientras tanto, en Santiago del Estero continúa la alerta roja por la crecida del río Dulce. Durante la noche del viernes el curso de agua se desbordó en la zona de la costanera y comenzó a avanzar hacia distintos sectores de la ciudad, entre ellos el área cercana al Estadio Único Madre de Ciudades.
En paralelo, en Termas de Río Hondo el aumento de la cota del dique Embalse de Río Hondo generó anegamientos en varios barrios y obligó a evacuar a unas 50 personas.
El desborde, ocurrido a pocas cuadras del centro de la ciudad, generó preocupación entre los vecinos. Ante esa situación, el gobierno provincial reforzó las medidas de prevención y desplegó maquinaria y personal para construir bordos con el objetivo de evitar que el agua avance hacia otras zonas.
En las Termas de Río Hondo, ubicadas a unos 100 kilómetros de La Madrid, el fuerte caudal liberado por el dique —que creció notablemente durante la noche del viernes— provocó inundaciones en distintos barrios y en la feria municipal, por lo que las autoridades debieron ordenar evacuaciones de manera urgente.
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