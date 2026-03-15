En Tucumán empezó a bajar el agua mientras las inundaciones afectan ahora a Santiago del Estero

Durante los días más críticos del temporal, algunos habitantes optaron por autoevacuarse hacia localidades ubicadas a unos 40 kilómetros. El fenómeno también golpeó a los animales domésticos y de granja: numerosas familias debieron dejar a sus mascotas sobre los techos para resguardarlas, mientras que productores perdieron animales de cría por la crecida.

Ahora, con el retroceso del agua, comienza a crecer otra preocupación entre los vecinos: los posibles problemas sanitarios. El barro dentro de las viviendas y el agua estancada elevan el riesgo de infecciones y enfermedades. Además, los habitantes alertaron por la aparición de animales que llegaron con la inundación. "Suben víboras, arañas, sapos; todos los bichos", señalaron mientras revisaban los daños en sus casas.

Inundaciones en Tucumán: piden que se declare la emergencia económica y social

En este contexto, el legislador tucumano del bloque justicialista Gerónimo Vargas Aignasse presentó un proyecto para que se declare en la provincia la emergencia social y económica por 180 días debido al impacto de las inundaciones en distintas localidades.

La propuesta "tiene por objetivo asistir a las familias damnificadas por el fenómeno climático extraordinario, contribuir a la recuperación de las actividades económicas, productivas y comerciales afectadas y facilitar la implementación de acciones extraordinarias destinadas a mitigar los efectos sociales y económicos derivados de la emergencia", según indica el segundo párrafo del texto, que además prevé la posibilidad de extender la medida por otros seis meses.

Termas de Río Hondo: el desborde del río Dulce provocó evacuaciones en Santiago del Estero

Mientras tanto, en Santiago del Estero continúa la alerta roja por la crecida del río Dulce. Durante la noche del viernes el curso de agua se desbordó en la zona de la costanera y comenzó a avanzar hacia distintos sectores de la ciudad, entre ellos el área cercana al Estadio Único Madre de Ciudades.

En paralelo, en Termas de Río Hondo el aumento de la cota del dique Embalse de Río Hondo generó anegamientos en varios barrios y obligó a evacuar a unas 50 personas.

El desborde, ocurrido a pocas cuadras del centro de la ciudad, generó preocupación entre los vecinos. Ante esa situación, el gobierno provincial reforzó las medidas de prevención y desplegó maquinaria y personal para construir bordos con el objetivo de evitar que el agua avance hacia otras zonas.

En las Termas de Río Hondo, ubicadas a unos 100 kilómetros de La Madrid, el fuerte caudal liberado por el dique —que creció notablemente durante la noche del viernes— provocó inundaciones en distintos barrios y en la feria municipal, por lo que las autoridades debieron ordenar evacuaciones de manera urgente.