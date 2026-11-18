El ciclo de Gustavo Costas en Racing

Con Costas en el banco, Racing ganó la Copa Sudamericana 2024, en la final ante Cruzeiro, y cortó una racha de 36 años sin títulos internacionales. Después sumó la Recopa Sudamericana 2025. Su salida llegó el 23 de mayo de 2026, tras un primer semestre con malos resultados: la eliminación en cuartos de final del Torneo Apertura ante Rosario Central y una despedida temprana de la Copa Sudamericana. Al día siguiente se despidió de los hinchas en el Cilindro. Hoy dirige a Cerro Porteño, de Paraguay.

Víctor Blanco junto a Gustavo Costas en Paraguay después de que Racing ganara la Copa Sudamericana

Los títulos de Racing en la gestión de Víctor Blanco

Durante la presidencia de Blanco, Racing ganó seis títulos: