Atento Racing: Gustavo Costas y Víctor Blanco serán homenajeados en la Legislatura porteña
Gustavo Costas y Víctor Blanco serán distinguidos como Personalidades Destacadas del Deporte el martes 1° de diciembre en la Legislatura porteña.
Gustavo Costas y Víctor Blanco serán reconocidos como “Personalidades Destacadas del Deporte” por la Legislatura porteña, por sus logros en Racing. El acto será el martes 1° de diciembre y significará un reencuentro del extécnico, hoy en Cerro Porteño, y del expresidente con los hinchas de la Academia.
La iniciativa surgió de la agrupación La Mattiussi, que impulsó la distinción a través de dos proyectos de declaración presentados por Juan Pablo Modarelli, vicepresidente segundo de la Legislatura. Las dos propuestas se aprobaron por unanimidad.
Se trata de una de las distinciones más importantes que entrega la Ciudad. Costas y Blanco serán reconocidos por su trabajo, sus logros y por haber proyectado el crecimiento de la Academia.
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Gustavo Costas y Víctor Blanco serán homenajeados: cuándo es y cómo asistir
- Fecha: martes 1° de diciembre
- Hora: desde las 12
- Lugar: Salón Dorado de la Legislatura porteña, Perú 160
- Inscripción: con un formulario que La Mattiussi difundió en sus redes sociales
El acto estará abierto a hinchas, socios, socias y prensa, aunque el ingreso dependerá de la capacidad del salón.
El ciclo de Gustavo Costas en Racing
Con Costas en el banco, Racing ganó la Copa Sudamericana 2024, en la final ante Cruzeiro, y cortó una racha de 36 años sin títulos internacionales. Después sumó la Recopa Sudamericana 2025. Su salida llegó el 23 de mayo de 2026, tras un primer semestre con malos resultados: la eliminación en cuartos de final del Torneo Apertura ante Rosario Central y una despedida temprana de la Copa Sudamericana. Al día siguiente se despidió de los hinchas en el Cilindro. Hoy dirige a Cerro Porteño, de Paraguay.
Los títulos de Racing en la gestión de Víctor Blanco
Durante la presidencia de Blanco, Racing ganó seis títulos:
- Torneo Transición 2014
- Superliga 2018-2019
- Trofeo de Campeones 2019
- Trofeo de Campeones 2022
- Supercopa Internacional 2023
- Copa Sudamericana 2024
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