Encontraron sana y salva a la chica de 16 años que había desaparecido en Merlo
La adolescente, identificada como L.A.M, había desaparecido el miércoles 16 en la estación del tren Sarmiento, en Merlo.
La adolescente de 16 años que era intensamente buscada desde el miércoles pasado en la localidad bonaerense de Merlo, fue encontrada en buen estado de salud.
Nestor, padre de la joven, explicó que su hija fue hallada anoche y que se encuentra "sana y salva", según informó la Agencia Noticias Argentinas. El hombre había difundido imágenes de su hija en la estación del tren Sarmiento, donde se la había visto por última vez.
La adolescente era buscada desde el 16 de julio pasado, cuando se realizó la denuncia por averiguación de paradero, causa que fue radicada en la Comisaría Merlo 1ª. En esa instancia, el círculo íntimo de la menor había iniciado una camapaña en redes sociales para ampliar su búsqueda.
En distintas publicaciones realizadas en redes sociales, su padre había pedido ayuda para localizarla y compartió tanto las fotografías de la adolescente como las imágenes de las cámaras de seguridad, con el objetivo de que alguna persona aportara información sobre sus movimientos posteriores.
En las capturas se la observa con la vestimenta que llevaba al momento de su desaparición: un pantalón de jean celeste, un buzo con capucha gris, un camperón negro, zapatillas Nike grises y blancas y una mochila gris.
Buscan a una adolescente de 13 años en Santa Fe
La Policía de la Provincia de Santa Fe solicita la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Ruth Abigail Puebla, de 13 años, quien es intensamente buscada desde la mañana de este lunes 13 de julio.
Según la denuncia radicada en la Comisaría Tercera de Avellaneda por su madre, Silvana Valeria Gauna, la adolescente salió alrededor de las 9:00 de su domicilio, ubicado en barrio Belgrano, con destino a un kiosco de la esquina. Al regresar su madre, la menor ya no se encontraba en la vivienda, por lo que decidió realizar la denuncia.
Al momento de ausentarse vestía campera roja, jeans azul y zapatillas blancas. Es de tez trigueña, mide aproximadamente 1,60 metros y presenta una cicatriz en el párpado derecho, producto de la colocación de un piercing.
La familia autorizó la difusión de su imagen para facilitar su localización.
Se solicita a cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero que se comunique de inmediato con la Comisaría Tercera de Avellaneda, con la dependencia policial más cercana o al 911.
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