Encontraron sana y salva a la chica de 16 años que había desaparecido en Merlo

Buscan a una adolescente de 13 años en Santa Fe

La Policía de la Provincia de Santa Fe solicita la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Ruth Abigail Puebla, de 13 años, quien es intensamente buscada desde la mañana de este lunes 13 de julio.

Según la denuncia radicada en la Comisaría Tercera de Avellaneda por su madre, Silvana Valeria Gauna, la adolescente salió alrededor de las 9:00 de su domicilio, ubicado en barrio Belgrano, con destino a un kiosco de la esquina. Al regresar su madre, la menor ya no se encontraba en la vivienda, por lo que decidió realizar la denuncia.

Ruth Abigail Puebla.

Al momento de ausentarse vestía campera roja, jeans azul y zapatillas blancas. Es de tez trigueña, mide aproximadamente 1,60 metros y presenta una cicatriz en el párpado derecho, producto de la colocación de un piercing.

La familia autorizó la difusión de su imagen para facilitar su localización.

Se solicita a cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero que se comunique de inmediato con la Comisaría Tercera de Avellaneda, con la dependencia policial más cercana o al 911.