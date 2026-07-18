Merlo: detuvieron un albañil acusado de violar a seis menores durante una década
El sujeto es señalado por la Justicia como el responsable de una ola de ataques sexuales contra seis varones de entre 12 y 17 años, en uno de los expedientes más estremecedores por su brutalidad.
La División Homicidios de la Policía Federal concretó en la tarde del viernes el arresto de Carlos Alberto Avalos Vallejo, un albañil de nacionalidad paraguaya, en el partido bonaerense de Merlo. La investigación, a cargo de la UFI N°6 de Morón y el fiscal Fernando Siquier Rodríguez, abarca agresiones perpetradas entre marzo de 2014 y octubre de 2024. Los abusos ocurrían en la vivienda del detenido, situada en Mariano Acosta, donde el hombre, conocido y amigo de los progenitores de los chicos (todos integrantes de la colectividad paraguaya), ganaba su confianza para invitarlos a ver televisión o pernoctar. Según testimonios, tras ofrecerles golosinas, consumaba los ataques.
El expediente describe prácticas aberrantes: Avalos Vallejo no solo violaba a los menores, sino que los coaccionaba para participar en actos sexuales entre ellos, mientras los intimidaba con un machete o un fusil. Les advertía que asesinaría a sus familiares si revelaban lo sucedido.
El impacto psicológico en una de las víctimas derivó en problemas de aprendizaje, lo que llevó a sus padres a consultar a un especialista. El profesional detectó indicios de abuso y desencadenó una serie de denuncias que motivaron a otros niños a exponer situaciones análogas. La indignación de los padres provocó que incendiaran la casa del albañil, quien se ocultó en la vivienda de un sobrino hasta que fue localizado por los agentes federales. Paradójicamente, los vecinos lo describían como “un residente ejemplar”.
Actualmente, el detenido permanece a disposición del fiscal Siquier Rodríguez, quien continúa con la investigación para determinar el alcance total de los abusos y confirmar si existen más víctimas, ya que los hechos se extendieron a lo largo de una década y el modus operandi del acusado le permitía acceder fácilmente a los menores aprovechando su vínculo de confianza con las familias de la comunidad paraguaya de Merlo.
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