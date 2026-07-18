Merlo: detuvieron un albañil acusado de violar a seis menores durante una década

La División Homicidios de la Policía Federal concretó en la tarde del viernes el arresto de Carlos Alberto Avalos Vallejo, un albañil de nacionalidad paraguaya, en el partido bonaerense de Merlo. La investigación, a cargo de la UFI N°6 de Morón y el fiscal Fernando Siquier Rodríguez, abarca agresiones perpetradas entre marzo de 2014 y octubre de 2024. Los abusos ocurrían en la vivienda del detenido, situada en Mariano Acosta, donde el hombre, conocido y amigo de los progenitores de los chicos (todos integrantes de la colectividad paraguaya), ganaba su confianza para invitarlos a ver televisión o pernoctar. Según testimonios, tras ofrecerles golosinas, consumaba los ataques.