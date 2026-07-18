Helicóptero de Ezeiza a Casa Rosada y feriado optativo: la propuesta del Gobierno para la Selección Argentina
El Gobierno comenzó a diseñar el operativo de seguridad para el regreso del plantel, evalúa feriado y las medidas que se tomarán tras la final ante España.
A horas de la gran definición del Mundial 2026, las autoridades ya planifican el retorno de la Selección Argentina con posible feriado. Independientemente del resultado del domingo en Nueva Jersey, el Gobierno de Javier Milei y el de la Ciudad de Jorge Macri coordinan un megaoperativo ante la masiva movilización que se espera para recibir a los futbolistas.
El plan de traslado en helicóptero y la visita a Casa Rosada
Según confirmaron fuentes aeroportuarias, los futbolistas de la Selección Argentina arribarán al país el próximo martes en un vuelo especial de Aerolíneas Argentinas. Con el objetivo de evitar el colapso de las autopistas y garantizar la máxima seguridad de la delegación, se propuso repetir el esquema utilizado tras la consagración en Qatar:
-
Arribo a Ezeiza: El avión de la línea de bandera tocará pista durante el transcurso del martes.
Puente aéreo: Desde el mismo aeropuerto internacional, los jugadores serían trasladados en helicóptero de manera directa hacia la Casa Rosada.
La decisión final: Las gestiones y la planificación del operativo fueron iniciadas este viernes por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. Sin embargo, en el Ejecutivo aclararon que la última palabra para aceptar la invitación y salir al mítico balcón de Balcarce 50 será exclusivamente de los futbolistas del plantel.
De las reuniones de planificación participaron activamente las Fuerzas Federales, la Casa Militar y la cartera de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, enfocados en contener a la multitud que se congregará en la Plaza de Mayo.
Feriado o asueto en análisis y vuelos de último momento
En los despachos de Balcarce 50 no descartan emitir un decreto que consagre un feriado o asueto administrativo si el conjunto dirigido por Lionel Scaloni logra vencer a España. "Lo comunicaremos el próximo domingo post partido", indicaron desde el oficialismo, manteniendo la medida bajo estricto análisis según el resultado deportivo.
Por otra parte, la locura por ver la final llevó a Aerolíneas Argentinas a incorporar una tercera operación especial de contingencia con destino a Nueva York para este sábado 18 de julio a las 22:00, luego de que las dos frecuencias iniciales agotaran todas sus plazas en menos de 12 horas.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario