Desesperada búsqueda de una chica de 16 años en Merlo

Merlo: liberaron a la madre del nene de 2 años asesinado a golpes

La madre del nene de 23 meses asesinado a golpes en Merlo, Eliana Agustina Herrera, fue liberada este viernes en la mañana tras comprobarse que no participó en el hecho y que, además, es víctima de violencia de género.

La solicitud para liberar a la madre de 20 años fue presentada hoy por el fiscal Patricio Ventricelli, de la Fiscalía N°6 de Morón.

Además se solicitó la prisión preventiva para el padrastro, Franco Benjamín Álvarez, acusado de homicidio agravado por ensañamiento y alevosía.

El caso comenzó cuando el niño fue llevado inconsciente al Hospital Héroes de Malvinas y posteriormente derivado al Hospital Eva Perón. Los médicos detectaron hematomas, fracturas en la mano y el cráneo, y una hemorragia interna en el hígado, lesiones incompatibles con la versión inicial de una caída. El informe forense resultó determinante para descartar un accidente doméstico y apuntar a un contexto de maltrato infantil.

La madre y su pareja informaron al personal médico que el niño se había caído de la cama. Sin embargo, la magnitud y diversidad de las lesiones alertó al equipo de salud, que notificó a la policía y a la fiscalía de Morón. El fiscal Patricio Ventricelli, a cargo de la UFI N° 6, ordenó la detención de ambos adultos y abrió una investigación centrada en el entorno familiar.

Franco Benjamín Álvarez, padrastro del menor, permanece detenido y enfrenta cargos por homicidio agravado.

“Golpeó al nene hasta matarlo. Eso se determinó con la autopsia por la cantidad de lesiones que presentaba. Además, intimidaba a la madre para que no hiciera nada. Aquel día, de todos modos, ella logró escaparse y pedir auxilio, aunque ya era tarde”, señalaron fuentes encargadas del caso.

La defensa de Herrera, encabezada por el abogado Pablo Golino, presentó pruebas y pericias que corroboraron su condición de víctima. “Ella fue al hospital amenazada para que dijera que el nene se había caído de la cama, cosa que nadie creyó por el tipo de lesiones que presentaba. Esté destruida psicológicamente, detenida y sin su hijo”, sostuvo el abogado.

Tras analizar los elementos de la causa, la Justicia ordenó la liberación inmediata de Herrera, aunque la mantuvo vinculada al proceso. El fiscal solicitó la prisión preventiva para Álvarez, quien permanece detenido en el Destacamento Barrio Pompeya y enfrenta cargos por homicidio agravado.

El Juzgado de Garantías N° 5 debe resolver su situación procesal en los próximos días. La causa sigue en etapa de instrucción y la Justicia continúa recolectando pruebas para resolver la situación procesal del Álvarez. Todo apuntaría a que el hombre seguirá en prisión preventiva hasta el juicio.