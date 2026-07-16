Merlo: robaron e incendiaron una histórica escuela durante los festejos por el triunfo de la Selección

También reflexionó sobre cómo, según su experiencia, los festejos multitudinarios terminaron perdiendo el carácter familiar. “Yo no asisto a los festejos por estos temas. Pasa esto, se termina la alegría porque se empiezan a pelear. Pasa de ser un festejo familiar a que te dé miedo”, sostuvo.

Por último, la mujer dedicó un reconocimiento a los maestros que, pese a los daños sufridos por el establecimiento, trabajaban para intentar poner nuevamente en condiciones la escuela. “Mil gracias a las docentes que están trabajando en la escuela, porque le siguen poniendo ganas cuando no es la primera vez que pasa”, concluyó.