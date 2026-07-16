Merlo: robaron e incendiaron una histórica escuela durante los festejos por el triunfo de la Selección
ientras todo era celeste y blanco festivo, delincuentes hicieron un boquete para acceder al edificio escolar y provocaron daños, además de llevarse algunos objetos de valor.
En medio de la algarabía popular por el triunfo de la Selección Argentina ante Inglaterra que clasificó al combinado nacional para la final del Mundial 2026, delincuentes realizaron un boquete en el techo e ingresaron a robar a una escuela en Merlo.
El hecho, que fue denunciado por la directora del establecimiento, Mariana Torres, se produjo anoche en el edificio en el que funcionan la Primaria N° 1 y la secundaria N° 25 de ese distrito, ubicado en la intersección de las avenidas Real y Libertador, por lo que los alumnos no pudieron asistir a clases.
"Causaron más daño que otra cosa, aunque algunos objetos se robaron”, precisó una fuente de la investigación consultada por Primer Plano Online. Entre otros elementos faltó una bandera de ceremonia.
La suspensión de las actividades también afectó especialmente a los alumnos que esperaban cerrar el ciclo antes del receso invernal. Además, contó la reacción de su hija Jorgelina sobre lo ocurrido. “Cuando se enteró de que no podía ir a la escuela, se puso a llorar”, relató la mamá de dos alumnas en diálogo con TN.
Al mismo tiempo, explicó que este viernes estaba previsto un festejo y la despedida, aunque todavía no saben si finalmente podrán realizarla.
También reflexionó sobre cómo, según su experiencia, los festejos multitudinarios terminaron perdiendo el carácter familiar. “Yo no asisto a los festejos por estos temas. Pasa esto, se termina la alegría porque se empiezan a pelear. Pasa de ser un festejo familiar a que te dé miedo”, sostuvo.
Por último, la mujer dedicó un reconocimiento a los maestros que, pese a los daños sufridos por el establecimiento, trabajaban para intentar poner nuevamente en condiciones la escuela. “Mil gracias a las docentes que están trabajando en la escuela, porque le siguen poniendo ganas cuando no es la primera vez que pasa”, concluyó.
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