Entre Ríos: detuvieron a dos mujeres que viajaban con 100 celulares escondidos en el motor
Madre e hija, de 54 y 22 años, fueron detenidas por la Policía de Entre Ríos cuando ya estaban en ruta argentina tras haber ingresado al país desde Paraguay.
Una mujer de 54 años y su hija de 22 quedaron detenidas esta semana en la provincia de Entre Ríos tras haber emprendido un viaje desde Paraguay con más de 100 celulares escondidos en el baúl y capot de su camioneta.
La Policía de Entre Ríos detuvo el vehículo, una camioneta Volkswagen Taos, como parte de un control de rutina en el puesto caminero Paso Cerrito, ubicado en el departamento Federación.
Pero al abrir el baúl los efectivos encontraron que parte de la tapicería estaba mal colocada y el motivo saltó a la vista en seguida: había varios celulares disimulados debajo y a los costados.
El hallazgo dio pie a una requisa más profunda y cuando los efectivos policiales levantaron el capot de la camioneta se encontraron con más celulares disimulados en la parte de arriba del motor y a los costados.
En total eran 131 aparatos con un valor global de $ 25 millones, que iban desde celulares de alta gama hasta modelos más sencillos, de diferentes marcas y tamaños, informó el sitio ElOnce de Entre Ríos.
Las dos mujeres quedaron imputadas por cargos vinculados al contrabando, y a disposición del Juzgado Federal de Concordia, que dispuso la realización del procedimiento tras el hallazgo en el baúl.
Por el momento se asume que las mujeres los adquirieron en Paraguay -su país de origen- a un precio conveniente y tenían pensado venderlos en la ciudad de Mercedes, provincia de Buenos Aires, que es su lugar de residencia en la Argentina. La parte burocrática del caso quedó en manos de la Dirección General de Aduanas, por lo que las mujeres están en libertad por ahora.
En principio se trata de una infracción a la Ley 22.415 del Código Aduanero, y los celulares fueron secuestrados en función de esa falta, conforme lo dispuesto por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Dejá tu comentario