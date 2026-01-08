Entre Ríos: detuvieron a dos mujeres que viajaban con 100 celulares escondidos en el motor

Las dos mujeres quedaron imputadas por cargos vinculados al contrabando, y a disposición del Juzgado Federal de Concordia, que dispuso la realización del procedimiento tras el hallazgo en el baúl.

Por el momento se asume que las mujeres los adquirieron en Paraguay -su país de origen- a un precio conveniente y tenían pensado venderlos en la ciudad de Mercedes, provincia de Buenos Aires, que es su lugar de residencia en la Argentina. La parte burocrática del caso quedó en manos de la Dirección General de Aduanas, por lo que las mujeres están en libertad por ahora.

En principio se trata de una infracción a la Ley 22.415 del Código Aduanero, y los celulares fueron secuestrados en función de esa falta, conforme lo dispuesto por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).