Tragedia en Entre Ríos: murió la joven de 29 años que permanecía internada tras la explosión de un bar

Testigos relataron que en el momento del incidente se escuchó una fuerte explosión, seguida por la aparición de llamas en el sector del patio cervecero, donde se realizaban tareas de cocina con equipos conectados a garrafas.

Dolor en Entre Ríos y despedida en las redes

La noticia del deceso provocó una ola de mensajes de afecto y dolor por parte de allegados y familiares. Entre los testimonios más emotivos se destacó el de su pareja, quien la recordó como una "guerrera" y una persona excepcional.

En una publicación que fue compartida por el diario Ahora, el joven la describió como “una gran persona, una buena amiga, una buena hija, una buena hermana”, a quien acompañó hasta en sus momentos más difíciles.

"No puedo entender que no vas a estar en este mundo físico, pero siempre vas a estar en mi corazón", expresó el joven en una desgarradora publicación tras la partida de Lucía.