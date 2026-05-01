Tragedia en Entre Ríos: murió la joven de 29 años que permanecía internada tras la explosión de un bar
Lucía Karg falleció por las quemaduras que sufrió en una explosión en un resto-bar el pasado 27 de marzo.
La ciudad de Villaguay, en Entre Ríos, se encuentra conmocionada tras confirmarse el fallecimiento de Lucía Karg, la joven de 29 años que resultó gravemente herida durante una explosión en un resto-bar el pasado mes de marzo.
A pesar de los esfuerzos médicos y de una leve mejoría registrada a mediados de abril, Lucía no logró reponerse de las quemaduras que afectaron el 80% de su cuerpo.
El trágico hecho ocurrió el 27 de marzo en el local gastronómico "El Patio", situado en la calle San Martín al 500. La explosión de un tubo de gas desencadenó un estallido y un incendio voraz que se propagó en cuestión de segundos por todo el establecimiento.
Además de la víctima fatal, el accidente dejó a otras tres personas con heridas de diversa consideración: Martín Kloster (43) dueño del local, quien permaneció internado en estado crítico; Nicolás Conci (25), empleado del lugar que también sufrió lesiones de gravedad; y una tercera mujer que Fue dada de alta a los pocos días del incidente.
Testigos relataron que en el momento del incidente se escuchó una fuerte explosión, seguida por la aparición de llamas en el sector del patio cervecero, donde se realizaban tareas de cocina con equipos conectados a garrafas.
Dolor en Entre Ríos y despedida en las redes
La noticia del deceso provocó una ola de mensajes de afecto y dolor por parte de allegados y familiares. Entre los testimonios más emotivos se destacó el de su pareja, quien la recordó como una "guerrera" y una persona excepcional.
En una publicación que fue compartida por el diario Ahora, el joven la describió como “una gran persona, una buena amiga, una buena hija, una buena hermana”, a quien acompañó hasta en sus momentos más difíciles.
"No puedo entender que no vas a estar en este mundo físico, pero siempre vas a estar en mi corazón", expresó el joven en una desgarradora publicación tras la partida de Lucía.
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