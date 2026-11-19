Durante el proceso, el empleado fue notificado e intimado en su domicilio para que pudiera ejercer su derecho de defensa. Sin embargo, no se presentó a las audiencias correspondientes y fue declarado en rebeldía dentro del expediente administrativo. La Municipalidad también tuvo en cuenta los antecedentes disciplinarios que figuraban en su legajo. Entre ellos había suspensiones sin goce de haberes aplicadas durante 2025, que se sumaron a las nuevas irregularidades detectadas.