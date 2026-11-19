Entre Ríos: echaron a un empleado municipal tras acumular 50 faltas injustificadas
El trabajador se desempeñaba en el Concejo Deliberante de Concordia y fue cesanteado luego de una investigación administrativa.
Un empleado municipal de Concordia, Entre Ríos, fue despedido después de acumular 50 días hábiles de inasistencias injustificadas. La Municipalidad resolvió su cesantía tras completar una investigación administrativa que documentó las reiteradas ausencias y determinó que el trabajador no había cumplido con sus obligaciones laborales durante varios meses.
El agente se desempeñaba como empleado mensualizado en el ámbito del Concejo Deliberante. Según los registros oficiales, las faltas se extendieron entre el 11 de diciembre de 2025 y el 10 de abril de 2026, un período en el que no pudo justificar sus reiteradas ausencias.
La investigación se inició en abril, cuando el Departamento Ejecutivo dispuso la apertura de un sumario administrativo para determinar las responsabilidades del trabajador. Como parte del procedimiento, se recopilaron actas de constatación de la División Unidad de Control, informes de Recursos Humanos y registros de marcación, además de documentación vinculada con la liquidación de haberes.
Durante el proceso, el empleado fue notificado e intimado en su domicilio para que pudiera ejercer su derecho de defensa. Sin embargo, no se presentó a las audiencias correspondientes y fue declarado en rebeldía dentro del expediente administrativo. La Municipalidad también tuvo en cuenta los antecedentes disciplinarios que figuraban en su legajo. Entre ellos había suspensiones sin goce de haberes aplicadas durante 2025, que se sumaron a las nuevas irregularidades detectadas.
Investigan si tenía otro empleo en el Gobierno de Entre Ríos
Uno de los aspectos que llamó la atención de las autoridades fue la presunta vinculación laboral del trabajador con el Gobierno provincial. Según trascendió, el agente también tendría un empleo en la administración de Entre Ríos, donde estaría en trámite otro expediente disciplinario por situaciones similares.
Desde el Ejecutivo municipal consideraron que el caso representa un grave incumplimiento de las obligaciones laborales dentro del Estado y defendieron la decisión de avanzar con la cesantía.
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