Entre Ríos: un jubilado murió tras ser atacado por un enjambre de abejas
La víctima tenía 75 años y fue encontrada sin vida en una zona rural de San José de Feliciano. La investigación determinó que sufrió un paro cardíaco provocado por múltiples picaduras.
Un hombre de 75 años murió este miércoles en una zona rural de San José de Feliciano, en Entre Ríos, luego de ser atacado por un enjambre de abejas mientras transitaba por un camino vecinal.
El episodio ocurrió durante la tarde, cerca de la Escuela Técnica N° 29. Un llamado al 911 alertó sobre la presencia de una persona tendida dentro de un campo, aparentemente sin signos vitales. Cuando efectivos policiales y personal de salud llegaron al lugar, confirmaron el fallecimiento del hombre.
En esa zona rural, se encontraban trabajadores municipales que realizaban tareas de mantenimiento de calles y alcantarillas con maquinaria vial. Uno de los operarios observó que el hombre caminaba con dificultad y, minutos más tarde, lo vio desvanecido dentro del campo.
Tras dar aviso a los familiares y a los servicios de emergencia, se activó un operativo de asistencia. Sin embargo, cuando los profesionales sanitarios arribaron al lugar, la víctima ya había fallecido.
Qué determinaron las pericias
Por disposición de la Fiscalía de turno intervinieron especialistas de la División Investigaciones, personal de Criminalística, un médico policial y un médico forense.
Las actuaciones permitieron establecer que el hombre había sufrido numerosas picaduras de abejas antes de descompensarse.
De acuerdo con los estudios médicos realizados posteriormente, las múltiples picaduras desencadenaron un paro cardíaco que derivó en su muerte. Una vez finalizadas las pericias, el cuerpo fue entregado a sus familiares.
Hasta el momento, las autoridades no difundieron la identidad de la víctima ni precisaron el lugar exacto donde se encontraba el enjambre.
La respuesta del organismo ante una picadura de abeja puede variar según cada persona y la cantidad de picaduras recibidas. El insecto introduce veneno en la piel que, en la mayoría de los casos, provoca dolor inmediato, ardor, enrojecimiento e inflamación limitada alrededor de la zona afectada. Por lo general, esos síntomas disminuyen con el correr de las horas.
Qué recomiendan los especialistas
Ante la presencia de un enjambre, las recomendaciones son alejarse rápidamente de la zona y buscar refugio en un espacio cerrado, como una vivienda o un vehículo.
También se aconseja evitar movimientos bruscos o intentos de golpear a los insectos, ya que estas acciones pueden aumentar la agresividad defensiva del enjambre.
Las autoridades sanitarias recuerdan que, tras múltiples picaduras o ante cualquier signo de dificultad respiratoria, es fundamental solicitar asistencia médica de forma inmediata.
El caso ocurrido en San José de Feliciano volvió a poner de relieve los riesgos que pueden generar los ataques masivos de abejas, especialmente en personas mayores o con antecedentes de enfermedades cardiovasculares.
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