Las actuaciones permitieron establecer que el hombre había sufrido numerosas picaduras de abejas antes de descompensarse.

De acuerdo con los estudios médicos realizados posteriormente, las múltiples picaduras desencadenaron un paro cardíaco que derivó en su muerte. Una vez finalizadas las pericias, el cuerpo fue entregado a sus familiares.

Hasta el momento, las autoridades no difundieron la identidad de la víctima ni precisaron el lugar exacto donde se encontraba el enjambre.

La respuesta del organismo ante una picadura de abeja puede variar según cada persona y la cantidad de picaduras recibidas. El insecto introduce veneno en la piel que, en la mayoría de los casos, provoca dolor inmediato, ardor, enrojecimiento e inflamación limitada alrededor de la zona afectada. Por lo general, esos síntomas disminuyen con el correr de las horas.

Qué recomiendan los especialistas

Ante la presencia de un enjambre, las recomendaciones son alejarse rápidamente de la zona y buscar refugio en un espacio cerrado, como una vivienda o un vehículo.

También se aconseja evitar movimientos bruscos o intentos de golpear a los insectos, ya que estas acciones pueden aumentar la agresividad defensiva del enjambre.

Las autoridades sanitarias recuerdan que, tras múltiples picaduras o ante cualquier signo de dificultad respiratoria, es fundamental solicitar asistencia médica de forma inmediata.

El caso ocurrido en San José de Feliciano volvió a poner de relieve los riesgos que pueden generar los ataques masivos de abejas, especialmente en personas mayores o con antecedentes de enfermedades cardiovasculares.