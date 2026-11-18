Crecida del río Paraná: 9 puertos superan el nivel de evacuación y hay pronóstico de nuevas lluvias
Los niveles críticos son en el Litoral, mientras la onda de crecida avanza hacia el sur. El pronóstico anticipa nuevas lluvias abundantes que podrían prolongar la situación durante las próximas semanas.
La crecida del río Paraná continúa afectando a distintas localidades del Litoral argentino. Aunque algunos sectores del curso superior y medio comenzaron a estabilizarse o muestran leves descensos, nueve estaciones hidrométricas permanecen por encima de sus niveles de evacuación.
El último informe del Instituto Nacional del Agua (INA) consignó que las estaciones de Goya y Esquina, en Corrientes, además de Reconquista y Santa Fe, en Santa Fe, superaban sus referencias de evacuación. La situación también alcanzaba a San Javier, La Paz, Hernandarias, Paraná y Diamante.
Según Meteored, la situación responde al desplazamiento de una importante onda de crecida, alimentada por los aportes del Alto Paraná, el río Iguazú y las precipitaciones acumuladas en la Cuenca del Plata. Su propagación hacia el sur explica por qué algunos puertos todavía registran alturas elevadas cuando otros ya comenzaron a descender.
El pronóstico de precipitaciones sobre la cuenca podría sostener los aportes de agua y retrasar la normalización, en un contexto general influenciado por el fenómeno de El Niño muy intenso.
Nueve puertos sobre el nivel de evacuación: las zonas más comprometidas
El último reporte oficial del INA, actualizado al 17 de noviembre, confirma que nueve estaciones del Paraná superan sus cotas hidrométricas de evacuación:
- Goya (Corrientes): 5.76 m, frente a una cota de evacuación de 5.70 m.
- Reconquista (Santa Fe): 5.61 m, superando los 5.30 m.
- Esquina (Corrientes): 5.44 m, frente a 5.40 m
- San Javier (Santa Fe): 7.84 m, considerablemente por encima del nivel de evacuación de 6.50 m.
- La Paz (Entre Ríos): 6.24 m, frente a 6.15 m.
- Hernandarias (Entre Ríos): 6.42 m, cota de evacuación de 6 m.
- Paraná (Entre Ríos): 5.70 m, sobre evacuaciónde 5 m.
- Santa Fe (Capital): 5.85 m, superando la cota de 5.70 m.
- Diamante (Entre Ríos): 5.85 m, frente a 5.50 m.
Otros puntos también requieren vigilancia por encontrarse sobre el nivel de alerta: Victoriaalcanza 4.68 metros, ligeramente sobre su referencia de alerta de 4.60 m, y San Lorenzo con 5.32 metros con umbral de alerta 5.20 m.
Rosario llega a 4.86 metros, y se encuentra apenas a 14 centímetros por debajo del umbral de alerta, la tendencia indica que seguirá creciendo hacia fin de mes.
La dimensión social de la emergencia también es significativa. Según la Agencia Federal de Emergencias, más de 4500 personas ya han sido evacuadas o autoevacuadas entre: Chaco, Corrientes, Santa Fe y Entre Ríos.
Más de 4.500 personas fueron evacuadas o se autoevacuaron en cuatro provincias
La Agencia Federal de Emergencias informó que más de 4.500 personas fueron evacuadas o se autoevacuaron en Chaco, Corrientes, Santa Fe y Entre Ríos.
Además de las localidades que ya excedían las cotas de evacuación, Victoria se encontraba sobre su nivel de alerta, con 4,68 metros ante una referencia de 4,60. San Lorenzo registraba 5,32 metros, también por encima del umbral de alerta de 5,20.
Las lluvias previstas en el Alto Paraná pueden demorar el descenso
El pronóstico para los siguientes siete días concentraba las lluvias más intensas en el noreste de la Cuenca del Plata, con acumulados relevantes en el sector no regulado del Alto Paraná, las cuencas media e inferior del Iguazú y el área comprendida entre Yacyretá y Corrientes.
También se esperaban precipitaciones sobre afluentes de la margen izquierda del río Paraguay. En el tramo medio del Paraná, entre Corrientes y La Paz, los acumulados locales serían más acotados.
La persistencia de esos aportes podría sostener las alturas actuales o provocar nuevos aumentos en algunos sectores, mientras la onda de crecida continúa su desplazamiento hacia el sur.
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