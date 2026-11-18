- Goya (Corrientes): 5.76 m, frente a una cota de evacuación de 5.70 m.

- Reconquista (Santa Fe): 5.61 m, superando los 5.30 m.

- Esquina (Corrientes): 5.44 m, frente a 5.40 m

- San Javier (Santa Fe): 7.84 m, considerablemente por encima del nivel de evacuación de 6.50 m.

- La Paz (Entre Ríos): 6.24 m, frente a 6.15 m.

- Hernandarias (Entre Ríos): 6.42 m, cota de evacuación de 6 m.

- Paraná (Entre Ríos): 5.70 m, sobre evacuaciónde 5 m.

- Santa Fe (Capital): 5.85 m, superando la cota de 5.70 m.

- Diamante (Entre Ríos): 5.85 m, frente a 5.50 m.

Otros puntos también requieren vigilancia por encontrarse sobre el nivel de alerta: Victoriaalcanza 4.68 metros, ligeramente sobre su referencia de alerta de 4.60 m, y San Lorenzo con 5.32 metros con umbral de alerta 5.20 m.

Rosario llega a 4.86 metros, y se encuentra apenas a 14 centímetros por debajo del umbral de alerta, la tendencia indica que seguirá creciendo hacia fin de mes.

La dimensión social de la emergencia también es significativa. Según la Agencia Federal de Emergencias, más de 4500 personas ya han sido evacuadas o autoevacuadas entre: Chaco, Corrientes, Santa Fe y Entre Ríos.

Más de 4.500 personas fueron evacuadas o se autoevacuaron en cuatro provincias

La Agencia Federal de Emergencias informó que más de 4.500 personas fueron evacuadas o se autoevacuaron en Chaco, Corrientes, Santa Fe y Entre Ríos.

Además de las localidades que ya excedían las cotas de evacuación, Victoria se encontraba sobre su nivel de alerta, con 4,68 metros ante una referencia de 4,60. San Lorenzo registraba 5,32 metros, también por encima del umbral de alerta de 5,20.

Las lluvias previstas en el Alto Paraná pueden demorar el descenso

El pronóstico para los siguientes siete días concentraba las lluvias más intensas en el noreste de la Cuenca del Plata, con acumulados relevantes en el sector no regulado del Alto Paraná, las cuencas media e inferior del Iguazú y el área comprendida entre Yacyretá y Corrientes.

También se esperaban precipitaciones sobre afluentes de la margen izquierda del río Paraguay. En el tramo medio del Paraná, entre Corrientes y La Paz, los acumulados locales serían más acotados.

La persistencia de esos aportes podría sostener las alturas actuales o provocar nuevos aumentos en algunos sectores, mientras la onda de crecida continúa su desplazamiento hacia el sur.