Personal de Defensa Civil y de Protección de Animales de Entre Ríos recolectaron al perro y se ocuparán de su bienestar hasta que la familia aparezca, o bien hasta que alguien más lo reclame.

Avanza el Superniño en el Litoral

Las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Formosa y Chaco se mantienen alerta por la crecida de los ríos Paraná y Paraguay, que son producto del avance del fenómeno de El Niño en su expresión más intensa, el Superniño.

Para el lunes de esta semana diez ciudades registraban subidas de sus ríos por encima de los niveles de evacuación como consecuencia de las inundaciones.

Uno de los escenarios más complicados se registra en Paraná, donde el río alcanzó los 5,64 metros, es decir, 64 centímetros por encima de la altura establecida para evacuar.