Entre Ríos: rescataron a otro perro que había quedado varado por la crecida del río Paraná
Es el segundo que fue recolectado de una vivienda que quedó rodeada de agua por la crecida histórica del río Paraná debido al fenómeno del Superniño.
Un equipo de buzos de Prefectura rescató este miércoles a un perro que había quedado aislado en su casa, rodeado por el río Paraná durante la crecida histórica impulsada por el Superniño, el evento climático que mantiene en alerta a las provincias del Litoral por lluvias intensas e inundaciones.
Los oficiales de Prefectura contaron que el perro estaba "sobre unas bolsas de arena", cerca de su hogar. Tenía puesto un collar, pero a diferencia de un caso similar reciente, a esta mascota no la buscaba su familia.
"Cuando nos vio nos fue a buscar y nos llevaba para su casa. Intentamos entrar pero no encontramos a nadie. Pensamos que nos estaba dando aviso. Pero estaba solo, abandonado ahí arriba, en lo poco seco que tenía, que era la arena", relató uno de los oficiales al canal C5N.
"Lo agarramos y vino con nosotros. El trecho que podía caminar venía solo. Sino a upa", agregó.
"Se ve que está bien, está enérgico, no tiene frío como tenía aquel cuando lo rescatamos... Le estaba dando el sol cuando lo rescatamos así que está bien, se las ingenió para estar ahí arriba", comentó el hombre mientras avanzaba con las aguas del río hasta el pecho.
Personal de Defensa Civil y de Protección de Animales de Entre Ríos recolectaron al perro y se ocuparán de su bienestar hasta que la familia aparezca, o bien hasta que alguien más lo reclame.
Avanza el Superniño en el Litoral
Las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Formosa y Chaco se mantienen alerta por la crecida de los ríos Paraná y Paraguay, que son producto del avance del fenómeno de El Niño en su expresión más intensa, el Superniño.
Para el lunes de esta semana diez ciudades registraban subidas de sus ríos por encima de los niveles de evacuación como consecuencia de las inundaciones.
Uno de los escenarios más complicados se registra en Paraná, donde el río alcanzó los 5,64 metros, es decir, 64 centímetros por encima de la altura establecida para evacuar.
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