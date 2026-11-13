Fuga de Leonardo Bertulazzi: detienen a dos sospechosos vinculados al terrorista italiano prófugo

Todos los elementos serán analizados por los investigadores. El objetivo es encontrar datos o información que permitan reconstruir la fuga de Bertulazzi y dar con su paradero.

Mientras tanto, González y Villalta fueron trasladados luego a la dependencia de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal en Villa Lugano. Se espera que en los próximos días sean indagados en los tribunales de Comodoro Py.

Ofrecen una recompensa millonaria para atrapar al ex Brigadas Rojas que se fugó en San Telmo

Leonardo Bertulazzi

Tras la fuga de Leonardo Bertulazzi , el exintegrante de las Brigadas Rojas, una organización terrorista de extrema izquierda responsable de atentados, secuestros y asesinatos en Italia, el Ministerio de Seguridad Nacional anunció el ofrecimiento de una millonaria recompensa para quienes aporten datos que permitan dar con su paradero y detención.

Bertulazzi, de 74 años, se escapó el martes de un departamento situado sobre la calle Defensa 649, en el barrio porteño de San Telmo, donde cumplía arresto domiciliario a la espera de su extradición a Italia.

Sobre el prófugo pesan dos condenas irrevocables por parte de la justicia italiana que, en total, suman 27 años de prisión.

Leonardo Bertulazzi

Según se detalló, en mayo de 1985 fue condenado por la Corte d’Assise de Milán por los delitos de participación en banda armada con fines de terrorismo y subversión del orden democrático; tenencia y porte de armas, municiones y explosivos; fabricación y porte de artefactos incendiarios; incendio; apología del delito e incitación a promover asociaciones con fines terroristas y subversivos.

A su vez, en noviembre de 1985, la Corte d’Assise d’Appello de Génova lo condenó por los delitos de secuestro de personas agravado, robo agravado continuado, violencia privada, porte abusivo de armas y apología del delito.

Una recompensa de $20 millones por datos sobre Leonardo Bertulazzi

Comunicado oficial del Ministerio de Seguridad Nacional por la fuga de Leonardo Bertulazzi

Ante la gravedad de los delitos y la necesidad de localizar al prófugo para hacer efectivo el trámite de extradición, el Ministerio de Seguridad Nacional ofrece 20 millones de pesos de recompensa.

El monto será otorgado a aquellas personas que, sin haber intervenido en la comisión del delito, brinden datos útiles que permitan dar con el paradero y lograr la captura de Leonardo Bertulazzi.

De acuerdo a la resolución 1168/2026 publicada en el Boletín Oficial, quienes cuenten con información podrán comunicarse telefónicamente a la línea gratuita 134 del Programa Nacional de Recompensas.

A su vez, se detalló que el pago de la recompensa será realizado en el Ministerio de Seguridad Nacional o en el lugar que designe la representante de esta Cartera de Estado, previo informe de la autoridad interviniente sobre el mérito de la información brindada, preservando la identidad del aportante y con sujeción a las condiciones establecidas en la normativa aplicable.