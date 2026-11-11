Pidieron prisión perpetua para el acusado por el femicidio de Micaela García
El femicidio de Micaela García fue perpetrado en 2017. La Justicia de Entre Ríos condenó a Néstor Pavón por encubrimiento, pero ese juicio quedó anulado.
El Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos solicitó este miércoles que se condene a prisión perpetua a Néstor Pavón por el femicidio de Micaela García, que fue perpetrado en abril de 2017 en la localidad de Gualeguay.
Tras la anulación de un primer juicio contra Pavón, en el que había sido condenado a cinco años de cárcel por el encubrimiento del femicidio, los fiscales Gamal Taleb y Maite Burruchaga investigaron nuevas pruebas contra el acusado y llegaron a la conclusión de que podía ser juzgado como co autor del abuso sexual y asesinato de la joven.
La hipótesis de los fiscales es que Pavón y Wagner actuaron juntos al interceptar a Micaela García, a quien metieron a la fuerza en un auto Renault 18 Break con el que la llevaron a un descampado a las afueras de Gualeguay.
Micaela García, de 21 años, fue secuestrada en la madrugada del 1° de abril de 2017, cuando caminaba por la calle rumbo a su casa, y estuvo desaparecida varios días hasta que las autoridades hallaron su cuerpo en medio de una campaña de familiares y allegados que pedían por ella.
Luego de que se confirmara que había sido víctima de un abuso sexual seguido de muerte, la carátula de la causa pasó a estar ligada a la violencia de género.
Casi en seguida fueron arrestados Sebastián Wagner y Néstor Pavón.
El primero ya fue condenado como autor del femicidio de la joven, pero el segundo, que era su jefe en un lavadero de autos, declaró esta semana en su nuevo juicio para insistir en su inocencia y expresar su arrepentimiento por "no haber averiguado quien era el monstruo que tenía como empleado".
Sin embargo, los fiscales consideraron que Pavón es una persona fría, manipuladora y calculadora, y que Wagner habría seguido sus órdenes, según declaraciones citadas por el sitio MDZ Online.
Por eso pidieron para él la prisión perpetua en calidad de coautor penalmente responsable de abuso sexual con acceso carnal, en concurso ideal con homicidio calificado criminis causa, por alevosía y femicidio.
Los fiscales también pidieron que se mantenga la prisión preventiva de Pavón hasta que quede firme la condena, y que se incorpore su perfil genético al Registro Provincial de Identificación Genética de Abusadores Sexuales, que depende del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.
Durante el segundo juicio contra Pavón declaró Sebastián Wagner, quien por su parte aseguró: "No la maté, hace nueve años le dije 'vos la mataste'. Es la tercera vez que lo digo, no me creyeron".
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