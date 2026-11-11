Pidieron prisión perpetua para el acusado por el femicidio de Micaela García

Casi en seguida fueron arrestados Sebastián Wagner y Néstor Pavón.

El primero ya fue condenado como autor del femicidio de la joven, pero el segundo, que era su jefe en un lavadero de autos, declaró esta semana en su nuevo juicio para insistir en su inocencia y expresar su arrepentimiento por "no haber averiguado quien era el monstruo que tenía como empleado".

Sin embargo, los fiscales consideraron que Pavón es una persona fría, manipuladora y calculadora, y que Wagner habría seguido sus órdenes, según declaraciones citadas por el sitio MDZ Online.

Por eso pidieron para él la prisión perpetua en calidad de coautor penalmente responsable de abuso sexual con acceso carnal, en concurso ideal con homicidio calificado criminis causa, por alevosía y femicidio.

Los fiscales también pidieron que se mantenga la prisión preventiva de Pavón hasta que quede firme la condena, y que se incorpore su perfil genético al Registro Provincial de Identificación Genética de Abusadores Sexuales, que depende del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.

Durante el segundo juicio contra Pavón declaró Sebastián Wagner, quien por su parte aseguró: "No la maté, hace nueve años le dije 'vos la mataste'. Es la tercera vez que lo digo, no me creyeron".