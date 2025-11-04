Entre Ríos: una combi despistó en una curva y volcó sobre la Ruta 12
Por el hecho no hubo heridos graves y las 15 personas que viajaban pudieron ser rescatadas.
Una combi que transportaba a 15 personas desde Buenos Aires hacia la ciudad entrerriana de Federación se despistó en una curva de la ruta nacional 12 y terminó volcada sobre la zona parquizada ubicada entre ambas manos de la traza. Por el hecho no se registraron heridos de gravedad y todos los pasajeros pudieron ser rescatados.
El accidente de tránsito ocurrió este martes por la mañana en el kilómetro 159 de la ruta nacional 12, en el departamento Islas, poco antes del acceso a la localidad de Ceibas. Por causas que aún se encuentran bajo investigación, el conductor de la combi perdió el control del vehículo y terminó volcando.
El vehículo, perteneciente a la empresa “Transporte Serrano SRL”, viajaba desde la Ciudad de Buenos Aires hacia las termas de Federación y transportaba a 15 pasajeros – 13 adultos y dos menores de edad – quienes tuvieron que ser asistidos para poder ser evacuados del interior de la combi. Las tareas de rescate se vieron dificultadas dado que el rodado quedó volcado sobre el sector del guardarraíl donde se encuentra una boca de tormenta.
Tras recibir el llamado de alerta, efectivos de la Sección Seguridad Vial Ceibas de la Gendarmería Nacional y personal de Bomberos Voluntarios de la misma localidad entrerriana se hicieron presentes en el lugar del accidente para asistir a los pasajeros y al chofer de la combi.
Fuentes del operativo confirmaron no se registraron heridos de gravedad a causa del vuelco y todos los integrantes del vehículo fueron atendidos en el lugar por personal médico, según detalló personal de Gendarmería a Infobae.
La investigación quedó a cargo de la Policía de Entre Ríos, mientras que efectivos de Gendarmería se encargaron de ordenar el tránsito. Hasta la llegada del personal de Vialidad Nacional, que debía realizar el retiro de la combi siniestrada, los autos que se desplazan en dirección norte-sur eran desviados por el carril lento, mientras que quienes circulan en sentido opuesto lo hacían por el carril rápido.
