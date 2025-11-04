Entre Ríos: una combi despistó en una curva y volcó sobre la Ruta 12

La investigación quedó a cargo de la Policía de Entre Ríos, mientras que efectivos de Gendarmería se encargaron de ordenar el tránsito. Hasta la llegada del personal de Vialidad Nacional, que debía realizar el retiro de la combi siniestrada, los autos que se desplazan en dirección norte-sur eran desviados por el carril lento, mientras que quienes circulan en sentido opuesto lo hacían por el carril rápido.

